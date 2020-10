Rengeteg előfizetőt veszített a Netflix a botrányfilm miatt

A sok botrányt kiváltó Netflix-filmek közül a legnagyobb port talán a Cuties című kavarta, amelyet a szolgáltató idén szeptemberben tett közzé. A film sokak ellenszenvét és felháborodását kiváltotta, a következmények pedig már a Netflix számára is kézzel foghatók, ugyanis mintegy 800 százalékkal nőtt a lemondott előfizetések mértéke – írja a V4NA hírügynökség.

Az Antenna nevű, adatelemzéssel foglalkozó vállalat szerint szeptember első heteiben ötször annyi előfizetőt vesztett el a Netflix, mint augusztusban összesen. A YipitData viszont még ennél is messzebbre ment, az ő adataik szerint nyolcszor annyi volt a lemondások száma szeptemberben, mint augusztusban.

A lavina még nyáron indult, amikor megjelent a film előzetese, amely miatt már eleve sokan felháborodtak. Később a helyzet csak súlyosbodott, miután elérhetővé vált az egész film.

Egy korábbi beszámoló szerint ráadásul a filmben a kislányok ármánykodnak is, valamint megtapasztalják azt a hamis hírnevet, amelyet a testük mutogatásával érnek el a közösségi médiában. Sokan pedig úgy vélekednek, hogy a Cuties egyenesen a pedofíliát reklámozza.

Az előfizetések lemondására egyébként korábban petíció is indult, amelyet rendkívül sokan aláírtak, illetve elkezdett terjedni a közösségi médiában a #CancelNetflix hashtag is.

Dear #Netflix. You should cancel the teenage movie #cuties as fast as possible. Or I will cancel you at the end of the year. The pictures and poses in this movie are unnatural. No normal adult is interested in this movie. If I would tweet those pictures I would be blocked. #Shame pic.twitter.com/ZaHa2tgADZ

— Marc Oliver Bürgi (@MarcBuergi) October 20, 2020