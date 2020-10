Nem zavarják az Instagramot a levágott fehér fejek

A közösségi médiában előszeretettel cenzúrázzák a posztokat, így a véleményeket is. Ráadásul ezt erős kettős mércével teszik. Erre a legújabb példa egy olyan kép az Instagramon, amelyen két fekete bőrű nő látható: az egyikük kezében egy fehér férfi, a másikéban egy fehér nő levágott feje látszik – hívta fel a figyelmet a V4NA hírügynökség.

A képet jelentették az Instagramnál, ahol azonban nem gondolták úgy, hogy bármi gond lenne vele. Sőt, azt a választ adták, hogy az Instagram globális közösség, és el kell fogadni, hogy néhányan különleges, eltérő módon fejezik ki magukat. A feljelentőknek inkább azt tanácsolják, hogy kövessék ki az oldalt, ha nem tetszenek nekik a posztok.

It’s really nice when extremely powerful multi-national corporations decide what is for the greater good for everyone to consume.

And hold on….. doesn’t Instagram institute a titty ban!? pic.twitter.com/ooetmukxJd

— Luke Rudkowski (@Lukewearechange) October 20, 2020