Nem sikerült megfélemlíteniük a BLM-tüntetőknek a bolttulajdonost (videó)

Az egyesült államokbeli Louisville-ben néhány napja kezdődtek újra a tüntetések egy fekete bőrű nő, Breonna Taylor miatt, akit a lakásán lőttek le a rendőrök. A zavargások egyes esetekben erőszakba és rongálásba torkollottak, a tüntetők pedig megpróbálnak mindenkit bevonni a megmozdulásukba – írja a V4NA hírügynökség.

Ezt akarták elérni egy helyi bolttulajdonosnál is, aki péntek este kiállt az üzlete elé fegyverrel a kezében. Erre azért volt szükség, mert előző nap tűzbombát dobtak a boltjába. A tüntetők az kérdezték Fadi Faouritól, hogy számítanak-e a fekete életek. A vállalkozó erre azt válaszolta, ha egy jó emberről van szó, akkor annak segíteni fog, ha azonban rosszról, annak nem valószínű.

#BLM protesters approach small business owner Fadi Faouri and demand he say „Black Lives Matter” he refused. A building that Faouri was leasing was firebombed last night in #Louisville pic.twitter.com/mhC5sVo8lF

— Jorge Ventura Media (@VenturaReport) September 26, 2020