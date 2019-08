Mi lesz velünk fecskék nélkül?

Évtizedek óta egyre kevesebb van belőlük. Műfészkekkel hatékonyan lehet védeni őket, mégis még mindig egymást érik azok az esetek, hogy bántják kedvenc költöző madarainkat és fészkeiket.

A Vasárnap Reggel arról ír, drámai, ami a fecskéinkkel történik. Ha a füstifecskék száma ilyen ütemben csökken, tíz–húsz év múlva nem lesz belőlük az országban. Az elmúlt negyven évben kétmillió fecske tűnt el hazánkból, felére csökkent a számuk.

„Tizenkét molnárfecske-fiókát dobáltak szét a napokban Túrkeve főterén ismeretlenek” – tette közzé a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. A természetvédelmi őrszolgálatuk lakossági bejelentést kapott, hogy Túrkevén a Petőfi téren egy tucat fecskefióka hever a fűben és a járdán. Hat fiókát életben talált a megtaláló, és szakszerűen elhelyezte, etette, itatta őket a nagy melegben, amíg az őrszolgálat munkatársai a helyszínre értek. Az elmúlt pár hétben ez már a harmadik felháborító eset volt, Szolnokon egy ingatlanfelújítás során 300 fecskecsalád fészkét verték le a helyéről.

Rengeteg hasznot hoznak nekünk

„Kulturált, érző ember nem vetemedik ilyesmire” – mondta Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője.

„A fecskék nem hangoskodnak, nem tesznek tönkre semmit, mindössze rendszeresen takarítani kell utánuk, vagy óvintézkedéseket tenni”

– tette hozzá.

Orbán Zoltán elmondta:

azon túl, hogy a fecskék élőlények, amelyeket alapvetően tisztelünk, még rengeteg hasznosat is tesznek nekünk a létezésükkel.

A hazai fecskeállomány évtizedek óta folyamatosan csökken, de 2000–2010 között omlott össze. Az ezredforduló első évtizedének végére az állománycsökkenés már meghaladta az 50 százalékot. A tendencia sajnos nem fordult meg, viszont közben nagyot változott a világ.

„A 2010-es évek végére jelentősen felerősödött a klímaváltozás, amelynek egyik következményeként szinte évről évre újabb és újabb mezőgazdasági kártevő rovarok és betegségeket terjesztő szúnyogfajok érkeznek Magyarországra” – ismertette Orbán Zoltán, aki szerint éppen ezért

az olyan rovarevők szerepe, mint amilyenek a fecskék és a denevérek, jelentősen felértékelődik, hiszen természetes módon, további környezetterhelés nélkül csökkentik a rovarok számát.

„Hiányukban ezt agrárkemikáliákkal és szúnyogirtással végezzük, ami súlyosan környezetszennyező és természetkárosító” – véli Orbán Zoltán.

Vegyszerrel irtunk 2000 tonna rovart

A fecske vonuló faj, március végétől legkésőbb szeptemberig él nálunk. Ennyi idő alatt egy fecske minimum egy kiló rovart eszik meg.

„Ha figyelembe vesszük, hogy több mint egy évtized alatt oda jutottunk, hogy kétmillió fecske hiányzik az országból, az azt jelenti, hogy kétmillió kilogramm, vagyis kétezer tonna rovar nem pusztult el, amelyet a fecskék megettek volna”

tette hozzá Orbán Zoltán.

Nem elsősorban Magyarországon, hanem a fecskék átvonuló- és telelőterületein van a legnagyobb gond. A klímaváltozással egy időben Afrikában népességrobbanás zajlik, ráadásul a gyakoribb szárazságok miatt is fogynak a madarak számára az élelemszerzés szempontjából is fontos vizes élőhelyek. A szakemberek gyanúja szerint út közben a nádasokban a helyiek hálókkal fogdossák össze a fecskéket, hogy megegyék őket. Több tucat madár tűnt el ugyanis azok közül, amelyeket chippel láttak el, ezért is gyanús, hogy emberi oka van a tömeges eltűnésüknek.

Az őshonos fajaink közül a füstifecske itthon is nehéz helyzetben van. Elsősorban ugyanis vidéki állattartó területeken érzi jól magát, mivel azonban az ilyenfajta állattartás jelentősen lecsökkent, a fecskék is nagyon megfogyatkoztak.

Alapvető feladat a meglévő telepek, fészkelőhelyek megóvása, fenntartása és bővítése. Ehhez kínálnak segítséget a megvásárolható, de otthon is olcsón és egyszerűen elkészíthető műfészkek.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint a mesterséges fészkeket még nyár közepéig sem késő kirakni, de az sem baj, ha csak ősszel kerülnek a helyükre. Egymás mellé több is telepíthető, így nagyobb az esélye, hogy a madarak elfoglalják a felkínált lakhelyet. Ha lakott fészek mellé teszünk ki műfészkeket, akkor a legnagyobb a foglalás esélye. Ha pedig egyszer már beköltöztek a madarak, akkor számíthatunk arra, hogy évről évre visszatérnek.