Már az Amazonas bennszülöttjeit is elérte a járvány

Halálos áldozatról még nem tudni.

Elérte a koronavírus okozta világjárvány az Amazonas perui bennszülöttjeit is, hiába próbálták elszigetelni a behurcolt fertőzésekre nagyon érzékeny indiánokat.

A perui nahua törzsből legalább hatan megfertőződtek, pedig a törzs a világtól elzártan él azóta is, hogy az 1980-as években először felvette velük a kapcsolatot a külvilág.

A törzs alig ezer fős közössége a Kugapakori-Nahua-Nanti természetvédelmi területen él, amely 4556 négyzetkilométeren terül el a Amazonas perui térségében.

A most jelentett esetek a 391 lakosú Santa Rosa de Serjali településen fordultak elő, amelynek nahua lakói a perui kulturális minisztérium szerint az elmúlt három évtizedben továbbra is megmaradtak a külvilággal való első kapcsolatfelvétel stádiumában. A tárca közölte, hogy egészségügyi személyzet kereste fel a települést, és hét tonna élelmet, valamint maszkokat és egyéb ellátmányt is vittek a közösségnek. Mint kiderült, a fertőzés jeleit elsőként mutató ember egy 47 nahua nő éves nem indián partnere volt.

Az egészségügyi szakemberek szerint a vírusfertőzés gyorsan elterjedhet a nahuák között, mert a törzsbeliek szervezete nem képes védekezni a kívülről érkező kórokozókkal szemben, még egy közönséges nátha is megbetegítheti őket.

A nyolcvanas évek közepén, amikor először kerültek kapcsolatba a külvilággal, a nahuák felét elvitték a megfázások, az influenza és más légúti megbetegedések. A vizsgálatok szerint a nahuák 80 százalékának a biztonságos érték feletti a szervezetében a higany mennyisége, de azt még nem tudták kideríteni, hogy ezt mi okozza.

Az egészségügyi szakemberek Sepahuában nyolc indián közösségben több mint 150 Covid-19 esetet találtak, feltehetően innen indult ki a fertőzés, ami a nahuákhoz is eljutott. A kulturális minisztérium tájékoztatása szerint azonban egyelőre nem követelt halálos áldozatot a vírusfertőzés a nahuáknál.

Peruban a hivatalos adatok szerint 20 indián törzs mintegy hétezer tagja él a világtól önként elszigetelődve. Indián érdekvédő csoportok a héten azért tiltakoztak, mert szerintük a kormány nem szentel elég figyelmet a problémának. Mint hangsúlyozták, miközben a perui indián lakosságot érintő koronavírusos-esetekről és halálozásról nincs hivatalos adat, saját adataik szerint az Amazonas indiánjai között már 15 ezernél is több esetről van szó, és legalább 500 halálos áldozata is volt a betegségnek.

Peru a John Hopkins Egyetem szerdai adatai szerint a világ ötödik, Latin-Amerika második legérintettebb országa több mint 333 ezer megerősített koronavírus-fertőzöttel és 12229 halálos áldozattal.

