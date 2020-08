Lencsevégre kaptak egy rejtélyes, ám igen aranyos rovart

Már felülről nézve is különleges.

Különös rovarokat kapott lencsevégre egy romániai fotós. Az állat – amit itt lehet alaposan szemügyre venni – már felülről nézve is igen rejtélyes: az összetett szemek közti távolság ugyanis nagyobb, mint a szemek átmérője, miközben az elülső és a hátulsó szárnypárjuk alakja és mérete is igen hasonló. Innen kapta nevét is az egyenlő szárnyú szitakötő – írja az Origo.

A fotós saját bevallása szerint először ránézett a titokzatos rovarra, de nem tudta pontosan, hogy mit lát. Remus Tipleaa a romániai Negrești-Oaș-i kertjében vette észre a lombozaton ülő egyenlő szárnyú szitakötőt vagy más néven kis szitakötőt (Zygoptera), amely óriási, kidülledtnek tűnő, kíváncsi szemekkel bámult rá.

A hosszú nyári délutánok ezután a rovar fényképezésének rituáléjával teltek.

Tiplea órákon át figyelte a szitakötők karcsú testű és keskeny szárnyú, közeli rokonának a viselkedését. Megfigyelte, hogy mikor táplálkoznak, mikor szaporodnak és mikor repülnek el. Látta, hogyan viselkednek esőben és hogyan választották ki azt a helyet, ahol pihennek. Idővel meg tudta különböztetni egymástól a hímeket és a nőstényeket, illetve azokat a meghatározó jellegzetességeket, amelyek alapján a rovarok társat választottak.

Teljesen figyelmen kívül hagytak engem, amikor például egymással rivalizáltak. Ám ahogy az évek múltak és a nyarak egyre melegebbek lettek, sajnos egyre kevesebb titokzatos lényt észleltem a kertemben.

– mesélte Remus Tipleaa a National Geographic online portálnak a rengeteg fénykép kapcsán.

Megfigyelései bizonyították, hogy az egyenlő szárnyú szitakötők nem repülnek olyan jól, mint nagyobb rokonaik, ezért soha nem távolodnak el igazán a víztől.

A rovar szárnytövei keskenyek, és a szárnyvégek felé csak fokozatosan szélesednek ki. Különleges látványt nyújtanak, amikor pihenő helyzetben a szárnyaikat a lepkékhez hasonlóan összecsukják.

