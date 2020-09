Különleges gyémántot találtak a világ egyik legmagasabban fekvő bányájában

A cég néhány hete is talált ott egy nagy méretű drágakövet.

Kiemelkedő nagyságú, 233 karátos fehér gyémánt megtalálásáról adott hírt az ikonikus lesothói gyémántbányából, Letšengből az üzemeltető Gem Diamonds. A cég néhány hete is talált ott egy nagy méretű drágakövet – írja az Origo.

A 3100 méteres tengerszint feletti magasságon található Letšeng a világ egyik legmagasabban fekvő bányája. Különleges lelőhely azért is, mert számos nagy értékű lelet került már elő onnan. Amióta a mostani üzemeltetője 2006-ban átvette, több mint 60, egyenként 100 karátosnál is nagyobb követ emeltek ki, a megannyi kisebb találatról már nem is beszélve.

Legutóbb, augusztus második felében egy hatalmas, 442 karátos nyersgyémánt került elő a bányából.

A mostani 233 karátos találat úgynevezett II. típusú fehér gyémánt, ahogy az előző lelet is. Ezek a kövek nagyon ritkák, a természetes gyémántok alig néhány százalékát teszik ki. Általában nagy méretűek, szabálytalan alakúak, és hosszú idő alatt, igen nagy nyomáson alakultak ki. Nagy tisztaságúak, semmilyen, vagy csak alig mérhető szennyeződéseket tartalmaznak.

A napokban kiemelt, 233 karátos fehér gyémánt értéke egyelőre nem ismert. A cég azt közölte, kiváló, drágakő minőségű leletről van szó. Viszonyításként: az augusztusban kiemelt, ennél nagyobb kő értékét első becslésként 18 millió dollárra, azaz 5,5 milliárd forintra taksálták.

