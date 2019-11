Házasságtörés miatt bocsátott el udvarnokokat a thaiföldi király

" Az édesanyák nem halnak meg, Csak fáradt szívük pihenni tér." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Czár Lajosné szül.: Kvasz Ilona békéscsabai lakos 2019.október 23-án 77. évében csendesen megpihent. Temetése 2019. november 04-én 10 órakor lesz a békéscsabai Vasúti temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak akik utolsó útjára elkísérik fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.

GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kokavecz András mezőmegyeri lakos 55 éves korában elhunyt. Végső nyugalomra helyezése szűk családi körben történt a mezőmegyeri evangélikus temetőben. A gyászoló család.

MEGEMLÉKEZÉS Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk id. Andor László halálának 22. évfordulóján, özv. Andor Lászlóné (Balogh Eszter) halálának 14. évfordulóján, Kamuton. Családjaik, unokáik, dédunokáik

"Éltem értetek, szeretetben veletek. Ha gondoltok rám, mindig itt leszek köztetek." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Laurinyecz Jánosné szül. Laurinyecz Dorottya 92 éves korában 2019. október 29-én csendesen megpihent. Temetése 2019. október 31-én 10 órakor lesz a kétsopronyi köztemetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család.

Öt éve, hogy nem vagy itt velem, Nem fogod már a kezem Ha hívlak senki nem felel Ha haza indulok én, jól tudom nem vársz már én rám nem jössz már többé elém. Olyan szomorú mindig egyedül lenni Valakit várni hiába keresni, Valakit várni, ki nem jön többé Valakit szeretni, mindig és örökké. De majd ha az én időm is lejár, Tudom, hogy Te is várni fogsz reám, az út túloldalán. És azután együtt leszünk Örökre már, addig is minden nap gondolok rád. MEGEMLÉKEZÉS Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk Laduver József nyugalmazott rendőr alezredes halálának 5. évfordulóján. Felesége, lányai és családjuk.

"Megállunk némán a sírod felett, s fájón őrizzük emlékedet." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy özv. Júrás Istvánné szül. Seres Etelka csorvási lakos 66 éves korában elhunyt. Temetése 2019. október 31-én 13 órakor lesz a csorvási köztemetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek." GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Kundla Mátyás (volt Hűtőházi nyugdíjas) dobozi lakos 78 éves korában csendesen megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. november 4-én 11 órakor lesz a békéscsabai Szarvasi úti katolikus temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

" Nem hal meg az, akinek emléke örökké szívünkben él." GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy VALACH PÁL volt békéscsabai lakos 91 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2019. október 30-án 14 órakor lesz a békéscsabai Tabáni evangélikus temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

GYÁSZHÍR Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy Szabó László kétsopronyi lakos 62 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Szeretett halottunktól 2019. október 31-én 15 órakor veszünk végső búcsút a kétsopronyi köztemetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

„Az édesanyák nem halnak meg, Csak fáradt szívük pihenni tér.” GYÁSZHÍR Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy Szécsényi Anikó békéscsabai lakos 48 éves korában váratlanul elhunyt. Búcsúztatása 2019. október 30-án 10 órakor lesz a békéscsabai Ligeti temetőben. Megjelentek kegyeletüket egy szál virággal róhatják le. A gyászoló család

"Az Édesanyák nem halnak meg, Csak fáradt szívük pihenni tér." GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy özv. Vas Istvánné született Tarkovács Julianna békési lakos 85 éves korában váratlan hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. október 29-én 13 órakor lesz a békési Rózsa temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

" Addig vagy boldog, míg van aki szeret, aki a bajban megfogja a kezed s, hogy milyen fontos is volt Neked, csak akkor érzed ha már nincs többé veled" MEGEMLÉKEZÉS Mély fájdalommal emlékezünk drága szerettünk Bíró Gáborné szül. Szlancsik Ilona halálának 4. évfordulóján. Szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS Halálának 1. évfordulóján szeretettel emlékezik Katona Józsefre szerető felesége és családja.

"...egy év elszaladt, a fájdalom megmaradt." MEGEMLÉKEZÉS Halálának évfordulóján szentmisén ajánljuk barátai, ismerősei szeretetébe Tusják Jánosné Évát volt Volán dolgozót október 29-én, kedden a Belvárosi Római Katolikus Templomban, 17 órától. Emlékezzen velünk Édesanyánkra! Hunya Éva, Hunya Ildikó, Tusják Gabriella

GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Tóth Ferenc Gyula, Ince Pápa utca 39/A (korábban Sarkad, Gyulai út 31.) szám alatti lakos 2019. október 10-én 89 éves korában elhunyt. Drága halottunktól 2019. november 2-án 11 órakor polgári szertartással veszünk búcsút Sarkadon a Körösháti temetőben. A gyászoló család

GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Viczján József (hentes) békéscsabai lakos 2019. október 19-én, 72 éves korában csendesen megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 31-én 13 órakor lesz a békéscsabai Szarvasi úti katolikus temetőben. A gyászoló család

"Az édesanyák nem halnak meg, Csak fáradt szívük pihenni tér." GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Such Andrásné szül. Berbekucz Julianna a Ruhagyár volt nyugdíjasa békéscsabai lakos 2019. október 20-án, 90 éves korában elhunyt. Temetése 2019. október 25-én 14 órakor lesz a békéscsabai Vasúti temetőben. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk, hogy Alberti Ferencné szül. Szilágyi Éva Erzsébet mezőmegyeri lakos 62 éves korában csendesen megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 25-én 11 órakor lesz a mezőmegyeri köztemetőben. A gyászoló család

GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kura Györgyné szül. Gyebrovszki Judit békéscsabai lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése 2019. október 25-én 10 órakor lesz a békéscsabai Berényi úti temetőben. A gyászoló család

GYÁSZHÍR A Tóth család az örök élet hitével tudatja, hogy Tóth László életének 69. évében visszatért Teremtőjéhez. Temetése 2019. október 25-én 15 órakor lesz a Szarvasi úti katolikus temetőben. A család várja azokat, akik ismerték, szerették, tisztelték őt.