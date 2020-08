Ezek a legfurcsább dolgok, amiket emberek gyűjtenek

Mindig vannak olyanok, akik a gyűjtés megszállottjai, legyen szó bélyegekről, trófeákról, képeslapokról, sportkártyákról vagy hűtőmágnesekről. Egy gyűjtemény felépítése nem csak időigényes elfoglaltság, de sok pénzbe is kerülhet, főleg ha valaki a ritkaságokat kedveli.

Talán az egyik leghíresebb történet éppen az eBay-é, amelyben egy gyűjtő játszotta a főszerepet.

A vállalat alapítójának felesége Pez cukorka adagolókat gyűjtött, azonban a ritkább darabokat már nagyon nehéz volt beszerezni és nem talált olyan weboldalt, ahol kereskedők és vevők könnyen egymásra találhattak volna. Tulajdonképpen így született meg az eBay ötlete.

Persze ez előtt voltak és valószínűleg a jövőben is lesznek majd gyűjtők, az egyetlen ami változik, hogy éppen milyen tárgyak számítanak trendinek. Sokan például videójátékokban utaznak, vagy bontatlan játékokban, mások sportkártyákra és egyéb sportereklyékre szakosodtak, de a klasszikusnak számító bélyeggyűjtés továbbra is divatos.

Vannak viszont olyanok, akik szembe mennek a divattal és olyasmiket gyűjtenek, amit igen kevesen, sőt gyakran ezek a tárgyak egy hétköznapi ember számára semmiféle értéket nem képviselnek. Ezeket mutatja be az Origo összeállítása.

Kólás palackok és dobozok

Ugyan meglepő lehet, de sokan gyűjtenek üdítős dobozokat és palackokat. Ezek közül is a legkeresettebbek a limitált kiadásúak vagy az évfordulós változatok. Mint ismert, többek között a Coca-Cola is sokszor jelentkezik szezonális mintázatú, különleges dobozokkal. Néhány gyűjtő teljes lakásrészeket, külön szobákat szentel ezeknek a tárgyaknak. Az olasz David Andreani például élete során eddig 10 ezer palackot és üveget halmozott már fel.

Benzinkút táblák

Az amerikai filmekben gyakran tűnnek fel ezek a táblák, amelyek általában az adott benzinkút anyavállalatát jelzik, sok ilyen tábla pedig mára ikonikusnak számít. Ennek több oka is lehet, köztük az, ha a tábla egy híres filmben tűnt fel, vagy ha a cég már nem létezik. Ezek a tárgyak annyira népszerűek, hogy az eBay egy teljesen különálló szekciót tart fenn nekik. A legértékesebbek az 1930-as és az 1950-es évek közötti időszakban készültek. Egy ilyen tábláért akár 500 dollárt is megadnak a rajongók.

Happy Meal játékok

Nem titok, hogy sok szülő csak azért jár a McDonald’s-ba, mert a gyermekük szeretné megszerezni valamelyik új játékot, amelyet az étteremlánc kínál a gyerekmenü mellé. Luke Underwood, 2009-ben még csak 11 éves volt, amikor 7 ezer játékból álló gyűjteményét értékesítette 11 ezer dollárért német, japán és amerikai gyűjtőknek.

Söröskorsók

Talán ez a leggyakoribb a furcsa gyűjtői tárgyak között, ráadásul ezt a hobbit Magyarországon is meglehetősen sokan űzik. Ugyan a legtöbb esetben csak néhány tíz darabról van szó, a legmegszállottabbaknál ennek sokszorosa található a lakásokban. A német Heinrich Kath eddig összesen 20 ezer korsót gyűjtött össze a világ különböző részeiről. Annyi van már belőlük, hogy nem férnek el az erre kijelölt szobában, hanem a teljes mennyezetet is be kellett rendezni kriglitartónak, de így is kezd kifogyni a helyből.

Rendőrségi jelvények

A rendőrségi jelvények gyűjtése töretlen népszerűségnek örvend hosszú évtizedek óta. A hobbi köré ma már több honlap is épül, amelyek kifejezetten erre a kategóriára szakosodtak. Az emberek a legtöbb esetben az Egyesült Államok különböző részein lévő egységek jelvényeit szokták gyűjteni, de a régiségek iránt is nagy a kereslet.

Ne zavarjanak táblácska

A szállodákban és motelekben gyakran kifejezetten egyéni és vicces, kiakasztható ne zavarjanak feliratú táblácskák találhatók, ennek pedig megvan az oka, méghozzá az, hogy nagyon sokan gyűjtik ezeket, egy jól eltalált dizájn pedig még reklámértékkel is szolgál a szálláshely számára. A francia Jean-François Vernetti rengeteget utazik, ennek is köszönhető az, hogy már 11 ezer különböző ne zavarjanak feliratú tábla van a gyűjteményében.

Tejesüvegek

Egykoron az Egyesült Államokban és más országokban is a kertkapuhoz vitte reggelenként a friss tejet a tejesember. Ez a tradíció már egy ideje eltűnt (bár néhány cég próbálja feléleszteni), de a tejesüvegek szerelmesei azonban továbbra is előszeretettel gyűjtik őket. Néhányuknak már több mint 10 ezer darabja van, de sajnos ezek nem érnek túl sokat, így komolyabb haszonszerzés céljából nem érdemes belevágni.

Gumikacsák

Nem csak a kutyák és a kisbabák körében népszerű ez a termék, hanem sok felnőtt is gyűjti őket. A Guinness rekordok könyve szerint egy amerikai hölgy, Charlotte Lee tartja az abszolút rekordot, neki 5631 különböző gumikacsa található a gyűjteményében. A legtöbben azért választották ezt a hobbit, mert a gyerekkorukra emlékezteti őket és jó érzés a színes, általában sárga gumikacsákat nézegetni.

Mikulás figurák, plüssök és más tárgyak

A Mikulás továbbra is az egyik legnépszerűbb figurának számít az egész világon, bár néhány országban, például a spanyoloknál, Oroszországban és az egykori szovjet utódállamokban más a neve. A Mikulás, mint ünnep is sok gyermek kedvence, ezért nem meglepő, hogy a felnőttek közül is sokan kezdenek Mikulások gyűjtésébe csupán a nosztalgia miatt.

