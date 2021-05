Étellel csalogatták el az emberektől a vándorló elefántokat (videó)

A tartományi erdészeti hatóság közlése szerint kiemelt fontosságú az állatok és az elefántok biztonságának védelme. Szükség esetére a rendőrség 228 járművel, négy kotrógéppel és három drónnal érkezett a helyszínre.

A szakértők szerint nagyon ritka, hogy ezek az állatok természetes élőhelyüktől ilyen távolra, északra vándoroljanak.

Jünnan tartomány 1958 óta 11, összesen mintegy 510 ezer hektárnyi természetvédelmi területet hozott létre a trópusi régióban, melyek védett élőhelyet biztosítanak az ázsiai elefántoknak. Az ázsiai elefánt (Elephas maximus) populációjának egyedszámát mintegy 300-ra becsülik.

15 Asian elephants were seen migrating north in China among the streets of Eshan County in the Yunnan province on May 27. Authorities reportedly used vehicles to keep the elephants on the right track. The animals began the journey in the Meng Yang Zi natural preservation area 🐘 pic.twitter.com/C4QN4zURKT

— NowThis (@nowthisnews) May 29, 2021