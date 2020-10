Eltűnt Írország világrekorder delfinje

A Guinness-rekordok könyve szerint Fungie a világ legidősebb egyedül élő delfinje.

Eltűnt Fungie, Írország rekorder delfinje. A Guinness-rekordok könyve szerint a 400 kilós állat a világ legidősebb egyedül élő delfinje.

A palackorrú delfin 37 évvel ezelőtt hirtelen tűnt fel az Írország délnyugati partjainál lévő Dingle kikötőváros festői öblében. Bár a delfinek normál esetben csoportokban vándorolnak, Fungie szívesebben maradt az öbölben, ahol a turisták kedvencévé vált.

Egy hete azonban eltűnt. Halászok, búvárok és a hajótúrák szervezői intenzív kutatásba fogtak, de a legrosszabbtól tartanak.

Fungie nagyjából 45 éves lehet és a palackorrú delfinek általában 45-50 éves korukig élnek – mondta el egy tengerbiológus az RTE ír televíziónak. Más szakértők szerint az is lehetséges, hogy Fungie-t más, az öbölben élő állatok zavarták, ezért ment el.

Fungie korábban is eltűnt néha, de mindig csak pár órára. Az állat gyakran kereste a kapcsolatot az emberekkel, jelenléte fellendítette a város turizmusát. A kikötőben még szobrot is emeltek neki – számolt be róla a BBC televízió.