Duplán kellene számítaniuk a fekete voksoknak egy amerikai professzor szerint

A fekete bőrűek szavazata többet ér, mint a többi emberé – erről Brandon Hasbrouck egyetemi tanár értekezett cikkében a V4NA hírügynökség beszámolója szerint. A professzor többek között a rasszelméletről tanít. Nemrég a The Nation oldalán jelent meg a cikke, amelynek már a címe is sokat sejtető volt: „A fekete amerikaiak szavazatának duplán kellene számítania”. A professzor szerint a szavazatok helyreállítása valójában csak jobbá tenné a világot, és segítené lecserélni az elnyomó intézményeket.

This is racism. The writer, Brandon Hasbrouck, is a racist. https://t.co/QiSkDCs8RS

Hasbrouck cikkében az elektori rendszerről is írt, amellyel láthatóan nincs megelégedve. Végül arra a megoldásra jutott, ha már az elektori rendszert nem lehet megszüntetni, legalább számolják duplán a fekete bőrűek által leadott szavazatokat. Szerinte ugyanis jelenleg a fehér bőrű emberek szavazata többet ér, mint a feketéké.

Mindeközben Seattle állami iskoláiban tréningnek vetik alá a tanárokat, természetesen az antirasszizmus jegyében.

SCOOP: Seattle Public Schools tells teachers that the education system is guilty of “spirit murder” against black children and that white teachers must “bankrupt [their] privilege in acknowledgement of [their] thieved inheritance.”

— Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) December 18, 2020