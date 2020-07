Betiltanák az „iszlám terrorizmus” kifejezést, mert iszlamofóbnak tartják

A brit rendőrség el akarja hagyni az „iszlám terrorista” kifejezést, mert szerintük negatív képet fest a muszlimokról, helyette olyan szavakat használnának, mint a „vallási indíttatású terrorizmus” vagy „Osama bin Laden ideológiájának követői”.

A muszlim rendőri szakszervezet állt elő azzal a javaslattal, hogy függesszék fel az „iszlám terrorizmus” és a „dzsihád” szavak használatát a rendőrség körein belül, mivel az rossz színben tünteti fel a muszlimokat és iszlamofóbiához vezethet – értesült a V4NA Hírügynökség.

A javaslat alternatívákat is biztosít az általuk negatívnak ítélt kifejezések helyett, például a „hit-alapú terrorizmust”, a „vallási motivációval visszaélő terroristát” és az „Osama bin Laden ideológiájának támogatóit”.

A 3000 fős muszlim rendőrök nemzeti egyesületének képviselője, Alexander Gent elmondta, hogy meg kell változtatni az iszlámhoz és dzsihádhoz kapcsolódó fogalmakat, mivel ezek „nem segítenek a közösségi kapcsolatokon és a társadalom bizalmának megőrzésén”. Az egyesület az „irhabi” szó alkalmazását javasolja, ami arabul terrorizmust jelent.

A Times a Quilliam nevű terrorelhárítással foglalkozó thinktank szakértőit kérdezte a témában, akik rámutattak, hogy

nagyon veszélyes takargatni az iszlámhoz köthető terrorizmust, mivel az csökkenti az állampolgárok rendőrségbe vetett bizalmát.

Egy meg nem nevezett szakértő azt is hozzátette, hogy kialakul egy homályos kép a bűncselekményekről, amit nem lehet konkretizálni, mert érinti a muszlimokat. Már most több vád is éri a rendőröket, amiért a politikai korrektség jegyében figyelmen kívül hagyják, hogy pakisztáni muszlimok erőszakolnak gyerekeket.

„Megpróbálod nem kimondani, mert tudod, hogy igaz”

– fogalmazott.

Nik Adams főfelügyelő a nemzeti rendőrfőnökök tanácsának tagja elmondta azt is, hogy igyekeznek bizonyítékokra alapozni a terminológia megváltoztatását és bár egyelőre nem tervezik azt megváltoztatni, készek vitázni róla.

