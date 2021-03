A Nagy-Britanniát szimbolizáló harcos nő, Britannia fekete lett

A pénzverde korábban soha nem jelenített meg egyik emlékérmén sem színes bőrűeket, ezen fognak most változtatni.

A brit Királyi Pénzverde az egyenlőség jegyében fekete nőként ábrázolja Britanniát. A pénzverde korábban soha nem jelenített meg egyik emlékérmén sem színes bőrűeket, ezen fognak most változtatni – tudta meg a V4NA Hírügynökség.

Az Egyesült Királyságban először fordul elő, hogy a Királyi Pénzverde olyan érmét ad ki, amelyen fekete nőként ábrázolják a Britanniát, a nemzeti ikont.

A The Sun beszámol róla, hogy az érmék már megvásárolhatók a Royal Mint weboldalán a „Premium Exclusive” termékcsaládban. Mivel gyűjtőpénzek, a pénzverde nem bocsátja őket forgalomba. Britanniát az évszázadok során sok érmén ábrázolták, már a római korban, több mint 2000 évvel ezelőtt is. I. Erzsébet királynő uralkodása alatt, a 17. században ismét használni kezdték a történelmi szimbólumot. Legutóbb 1971-ben jelent meg az 50 penny értékű érmén, és a jelenlegi 2 fontos érmén is megtalálható.

A mostani döntés a „haladás” és a modernitás nevében történt, az egyre multikulturálisabb Nagy-Britanniában. A Királyi Pénzverde emlékérme részlegének igazgatója, Clare Maclennan kifejtette, hogy ideje frissíteni Nagy-Britannia arculatát, megjegyezve, hogy Britannia „a nép tartós szimbóluma, és ahogy a nemzet fejlődik, úgy helyes, hogy a róla készített képeken ő is fejlődik.” Hozzátette, hogy a királyi pénzverde „folytatja a sokszínűség feltárását, úgy tükrözi Nagy-Britanniát, amely továbbra is megújul és fejlődik.”

Az új érmét tervező művész, PJ Lynch elmondta, hogy Britanniát „erős, határozott és vonzó” megjelenéssel kívánja ábrázolni, hogy tükröződjön a 21. századi brit nép sokszínűsége. Az a döntés, hogy Britanniát színes nőként ábrázolják, nem véletlen. A Királyi Pénzverde tavaly bejelentette, hogy biztosítja a „nagyobb sokszínűséget” a brit érméken. Ezért új 50 centeseket dobott piacra a „Diversity Built Britain” felirattal, amelyeket forgalomba is hoztak.

Britannia képe először a Hadrianus császár idejében, a Kr. U. 2. században vert római érméken jelent meg, amely egy lándzsát és pajzsot viselő nőt ábrázolt. 2021-ben az egyre multikulturálisabb Nagy-Britanniában ez a harcos nő fekete lesz.