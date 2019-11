A gendertrendek már a hivatásos rendekbe is beférkőztek

Új szabályt vezettek be november 1-től az új-zélandi haditengerészetnél, aminek értelmében mindenki számára megengedett többek között a körömlakk, a smink és a műszempilla viselése. Ez önmagában még nem is lenne annyira meglepő, az új rendelkezések azonban mindenkire vonatkoznak, nemtől függetlenül. Így ezek után

All sailors in the New Zealand navy are to be allowed to paint their nails and wear false eyelashes in an attempt to be gender-neutral. It vould however give renewed impetus to that old greeting: ‘Well hello sailor!’.

— Alan Sked (@profsked) October 23, 2019