Egy őszinte és provokatív többszereplős családi történet a Netflixen

A This is us, magyarul Rólunk szól egy hat évados, igazán zseniális drámasorozat. A főszerepekben Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz és Justin Hartley látható, a rendezők: Glenn Ficarra, Ken Olin. Jelenleg az egyik legnézettebb országos dráma Amerikában. A három Golden Globe-díjas sorozatot az Amerikai Filmintézet több egymást követő évben is beválasztotta a tíz legjobb széria közé. De nézzük, miért is lehet ekkora sikere.

Őszinte érzelmeket mutat be, ugyanakkor a nyers valóságot is tükrözi ez a sorozat Fotós: NBC

A sorozat nagyon őszinte érzelmeket, néha akár a nyers valóságot mutatja be a kapcsolatokat illetően, mégis az egészet átitatja a családi összetartozás és az a fajta szeretet, amelyet sehol máshol nem élhetünk át. A filmbeli Jack az egyik legjobb apafigura, akit valaha megismerhettünk a fiktív történetekből. Jófej, humoros, bátor, önzetlen, erős, kitartó, optimista – ilyen jelzők jutnak először az ember eszébe. Olyan édesapa, aki hisz a gyerekeiben, és aki igyekszik nagyon is jelen lenni az életükben – ez kimondottan üdítő az apahiányos társadalomban, amelyben élünk. Az ő karaktere emelkedik ki a legjobban, hiszen ő a család origója, leginkább hozzá akarnak hasonlítani a gyerekek, és a vele való kapcsolatot mutatja be a sorozat a legmélyebben. Nemcsak az apa, hanem az összes szereplő nagyon rokonszenves – úgy, hogy egyikük sem túlidealizált, hanem nagyon is emberi. Hibáznak, tévednek, fájdalmat okoznak, aztán belátják, bocsánatot kérnek, felkelnek, mennek tovább – újra és újra. Az egyik testvér a kóros elhízással küzd, miközben csodásan tud énekelni; a másik egy híres filmszínész, aki ugyanakkor nehezen talál társat; a harmadik az örökbefogadott fekete fiú, aki a legokosabb a családban. Ez persze csak a jéghegy csúcsa, mindegyiküket több szinten – és életkorban – is bemutatják az alkotók. A Rólunk szól abban is kivételes, hogy mesterien ugrál az idősíkok között: láthatjuk, hogy a felnőttek egy-egy döntése mögött mi áll, mi történt például kisgyerekkorukban, ami miatt most így döntenek vagy cselekszenek. Ezt nemcsak nagyon izgalmas nézni, de mi is jobban ráláthatunk a saját életünk kapcsán ezekre a családi mintákra, amelyeket – sokszor tudattalanul is – követünk. A sorozat nemcsak érzelmeket mutat be, hanem át is adja őket. Ehhez nagyon sok tényező összjátékára van szükség: jó színészek, jó rendezés, hiteles forgatókönyv, tartalmas párbeszédek, szép zene, sajátos hangulat. Ez mind megvan, szóval százas zsebkendőt elő, ha elkezdi!

