A menstruáció során a távozó vérrel együtt rengeteg vasat is veszítenek a nők. Nem csoda, hogy a leggyakoribb hiányállapot körükben a vashiány, amely fáradtsággal, levertséggel, erőtlenséggel jár együtt - írja a Diéta és fitnesz. A szeder nyersen fogyasztva is remek ellenszer. 1 kiló összezúzott szederhez 20 deka cukrot adva, és az elegyet lefedve, 16-22 fokos helyen lassan, 30-60 nap alatt megerjesztve természetes vasbort is készíthetünk belőle, amelyet naponta 1-2 teáskanálnyi mennyiségben érdemes fogyasztani.

A szedernek számos más jó hatása is van.

Fiatalítja a bőrt

Magas antioxidáns tartalma (különösen az antocián nevű vegyületekben bővelkedik) védi az ereket, és a ráncokért, valamint a sejtek öregedéséért felelős szabad gyökök hatásával is felveszi a harcot. Ennek köszönhető a daganatok megelőzésében betöltött szerepe is.

A szeder több kutatás szerint erőteljes gyulladáscsökkentő.

Ez többek között a gyomorfekély ellen is segíthet védelmet nyújtani.

Fotó: illusztráció