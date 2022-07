A számonként hárommillió olvasót megszólító, amerikai bormagazin évtizedek óta minden esztendőben közzéteszi Restaurant Award listáját, amelyben - a Michelin-csillagokhoz hasonlóan - három szinten díjazza a világ legizgalmasabbnak ítélt borlapjait, egy (Award of Excellence), kettő (Best of Award of Excellence), illetve három (Grand Award) poharat adományozva.

A budapesti Felix Kitchen & Bar először két évvel ezelőtt nyerte el az egypoharas minősítést, amelyet tavaly is megtartott, a most pedig már két pohárral díjazta a Várkert Bazár mellett található étterem borlapját a Wine Spectator.

Az étterem borprogramját vezető Czinki Tamás - aki Magyarországon egyedüliként érte el a Master Sommelier titulust - külföldi tapasztalatait hasznosítva állította össze a dinamikusan változó, mintegy 500 tételes borlapot, számos Magyarországon máshol nem elérhető tételt is felsorakoztatva - közölte a Felix Kitchen & Bar.

A miskolctapolcai Avalon Park Hotelhez tartozó Avalon ristorante és Vino Salone - a szálloda honlapja szerint - hat kontinens tizenhárom országának borait és pezsgőit kínálja, összesen mintegy 200 címke 2500 palackját. Az Egri Katalin sommelier által összeállított borlap először szerepel a Wine Spectator listáján, rögtön kétpoharas minősítést kiérdemelve.

Első alkalommal díjazza az amerikai szaklap - egy pohárral - a budapesti Arany Kaviár éttermet is. "Ezt a kiadványt havonta hárommillióan olvassák, ha lehet ilyet mondani ez a borlapok Michelin-csillaga. Mérhetetlen büszkeséggel tölt el ez az eredmény!" - idézi az étterem közleménye Varga Ákos sommelier-t.

Az Arany Kaviár mintegy 400 magyar és külföldi bort kínál vendégeinek, különösen gazdag az étterem champagne-válogatása.

A tavalyi év után másodszor kapott egypoharas minősítést a Winescape Budapest, amelyet a Borigo bormagazin stábja üzemeltet. Bányai Gábor Botond tulajdonos, a Borigo főszerkesztője munkáját Bálint László (nemzetközi borakadémikus, WSET oktató, portfolió tanácsadó) és Vörös Attila (WSET oktató, head sommelier) segíti.

Az általuk összeállított borlap a magyar borokra fókuszál, erős kitekintéssel az olasz, spanyol és francia címkékre: a teljes kínálat több mint 400 borból áll, a bár pincéjében 3000 palack várja a vendégeket - közölte a Winescape Budapest.