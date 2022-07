A házilag készített arcpakolások azok a csodaszerek, melyekkel nagy mennyiségű vitaminhoz és ásványi anyagokhoz juttathatjuk bőrünket, s ezért külön nem kell otthonról kimozdulnunk - írja a Diéta és fintesz. A nyári gyümölcsökből készült pakolás hatása rögtön érezhető, frissít, tonizál, regenerál, összehúz, nyugtat, hámképző vagy hámoldó attól függően, hogy lúgos vagy savas hatású gyümölcsöt használunk. Seborrhoeás, vagyis száraz érzetű, mégis zsíros, időnként korpás bőr esetén a magas savtartalmú gyümölcsöket alkalmazzunk. Ilyen a meggy, a citrom vagy a ribizli.

Vízhiányos bőr kezelésére kitűnőek a magas szénhidráttartalmú gyümölcsök, mint például a szőlő, a görögdinnye, az őszibarack vagy a sárgabarack. Ha pedig öregedő, ráncos arcbőrrel kell megbirkóznunk a tükör előtt nap mint nap, kisebb varázslatot tud tenni a banán- és a narancspakolás” – állítja tapasztalatból Lhéner Andrea kozmetikus. A gyümölcsös arcpakolások a készen kapható krémekhez képest lassabban szívódnak fel, akár 25-30 perc is lehet, míg kifejtik jótékony hatásukat.

Forrás: Shutterstock

Csíphet is

Ha valamelyik gyümölcsre érzékeny a szervezetünk, arra akkor is rosszul reagálunk, ha külsőleg alkalmazzuk. A piros gyümölcsök, mint az eper, a meggy, a cseresznye és a ribizli magas savtartalmuk miatt kicsíphetik a bőrünket. Ha bőrirritációt észlelünk, azonnal öblítsük le az arcpakolást a kezelt felületről, majd használjuk a bevált nyugtató krémünket. Az érettebb mangóval és sárgabarackkal is óvatosan kell bánnunk – teszi hozzá Lhéner Andrea –, mivel ezeknek a gyümölcsöknek magas a béta-karotin-tartalmuk, így besárgíthatják a bőrt, és akár barna foltokat is okozhatnak, ha előtte nem megfelelően peelingeztük le a kezelendő területet. Az sem mindegy, milyen sűrítő vagy hígító anyagot használunk a pakolás elkészítése során. Zsíros bőr esetén használhatunk kaolint, talkumot, tejport, kukorica-, szója-, illetve búzalisztet. Ha gyulladt vagy rosaceás a bőrünk, akkor gyógynövényteák levével, tejszínnel keverjük ki a gyümölcsöt. Ha pedig seborrhoeás az arcunk, esetleg napégett vagy szimplán csak hidratálni szeretnénk, akkor lehet joghurttal, tejföllel, túróval dolgozni. A mézet minden bőrtípusra alkalmazhatjuk, de csak megfelelő mértékben, mivel bőrirritációt okozhat.

Pakolás előtt és után

Első lépésként mindig tisztítsuk le a bőrt a megszokott és jól bevált arctejjel és tonikkal. Utána ajánlott hetente egyszer peelingezni is a kezelendő felületet legalább 3 percen át, majd alaposan öblítsük le, töröljük szárazra. Ezt követően a pakolást úgy vigyük fel az arcunkra, hogy a szemünk körüli részt kihagyjuk, mivel ott vékonyabb, érzékenyebb a bőr. A pakolást bő vízzel mossuk le, majd használjunk hidratáló krémet. A kezeléseket lehetőleg este végezzük, mert éjszaka pihen, regenerálódik a bőr, ekkor tudnak igazán felszívódni a gyümölcspakolásokból a vitaminok és ásványi anyagok.

Fotó: illusztráció.