Vírussal irtanák ki az Észak-Amerikában elszaporodott, a helyi biológiai sokféleséget fenyegető invazív tűzhangyákat. Az eredményekről a Journal of Invertebrate Pathology című szakfolyóirat legújabb számában számoltak be – adta hírül az Origo.

A védekezési mód ígéretesnek tűnik, és egészségesebb alternatívája lehet a rovarirtó vegyszereknek, különösen a játszóterek és mezőgazdasági területek környékén.

A laboratóriumi kísérletek azt mutatták, hogy a Solenopsis invicta virus 3 hatékony természetes szer gazdaállata, a behurcolt vörös tűzhangya ellen– írták a szerzők.

Az egyetlen problémát a hangyák szaporodása jelenti.

Az elmúlt időszakban ugyanis megjelentek a vörös és fekete tűzhangyák hibridjei, amelyek rezisztensek a most használt vírussal szemben. A szakértők szerint emiatt manipulálni kellene a kórokozót is, hogy az új változat a hibrideket is tudja támadni.

A vörös és fekete tűzhangyákat Dél-Amerikából hurcolták az Amerikai Egyesült Államokba még az 1930-as években.

