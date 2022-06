A rendőrségi jelentés szerint a 21 éves Brian Hernandezt csütörtökön a dallasi városi börtönbe szállították, miután nagy értékű rongálással vádolták meg, amiért akár öt év börtönbüntetést is kaphat. Az ügyben eljáró bíró százezer dolláros (37 millió forintos) óvadékot szabott meg szabadon bocsátása fejében – számolt be róla a The Guardian online kiadása.

A hatóságok szerint Hernandez egy fémből készült székkel tört be a múzeumba szerdán este tíz óra előtt nem sokkal. A múzeumban betörte egy vitrin üvegét, és összetört egy a Kr. e. 6. századból származó görög amfórát és egy másik, Kr. e. 450-ből származó edényt. A közlemény szerint csak ez a két tárgy mintegy ötmillió dollárt ért.

Hernandez, akinek indítékai eddig nem derültek ki, egy százezer dollár értékű ókori tálat és egy tízezer dollár értékű kerámiapalackot is összetört.

Tombolását a helyszínre érkező biztonsági őrök állították le, akik szerint a férfinál nem volt fegyver.

A dallasi incidens három nappal az után történt, hogy egy férfi magát idős nőnek maszkírozva megközelítette a párizsi Louvre-ban kiállított Mona Lisa című festményt, és tortát vágott a képet védő biztonsági üveghez. Leonardo da Vinci műalkotásának szerencsére nem esett bántódása.

Borítókép: illusztráció