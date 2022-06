Az IEP a 104 oldalas felmérésben kimutatta, hogy a szélesebb értelemben vett erőszakcselekmények világgazdasági kihatása – e kategóriába sorolja a cég a katonai kiadásokat is – 2021-ben 16 500 milliárd dollár volt.

Ez a globális hazai össztermék (GDP) 10,9 százalékával egyenlő, és azt jelenti, hogy a világ minden lakójának átlagosan 2117 dollárjába került tavaly a békétlenség.A gazdasági hatás az erőszaktól leginkább érintett tíz országban a GDP-érték átlagosan 34 százalékát emésztette fel. Az erőszakcselekményektől legkevésbé sújtott országokban a GDP-veszteség aránya 3,6 százalék volt 2021-ben.

A szerdán bemutatott IEP-felmérés szerint a hazai össztermék arányában mért katonai kiadások tavaly 94 országban csökkentek, 112 országban pedig 2008 óta folyamatosan csökken a fegyveres erők személyi állományának létszáma is.

A szervezet szerint azonban az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború miatt a következő években a helyzet romolhat, egyéb tényezők mellett azért is, mert a konfliktus hatására több NATO-tagország a hazai össztermék 2 százalékára – a NATO által minimálisan elvárt szintre – emelheti katonai kiadásait.

A tanulmány kiemeli, hogy Kína az ukrajnai háborútól függetlenül is katonai kiadásainak 7,2 százalékos emelését tervezi az idén.

Jóllehet az ukrajnai háború teljes körű hatásai még csak ezután jelentkeznek, a konfliktusnak máris jelentős hatása van az átfogó békeindexre. Ezt jelzi, hogy számos olyan ország mutatói romlottak, amelyek Oroszország közelében vannak– áll a jelentésben.

Az IEP ezek közé sorolta Finnországot, Svédországot, Romániát, Észtországot, Lettországot, Litvániát és Moldovát.

A legrosszabb átfogó indexet az idén Afganisztán kapta, és a sereghajtó ötös mezőnyben szerepel Jemen, Szíria, Oroszország és Dél-Szudán is. Oroszország a 163 országot számláló listán a 160. helyre került, öt helyezéssel lejjebb, mint tavaly.

Ukrajna 17 helyezéssel lejjebb, a 153. helyre került az idei békeindex listáján.

A legbékésebb felső ötös csoportban van Izland, Új-Zéland, Írország, Dánia és Ausztria.

A közép- és kelet-európai EU-térségen belül Szlovénia került a legjobb helyre: az IEP az idei listán a 7. helyre sorolta.

A közép-európai EU-mezőnyön belül a második legjobb hely Csehországé, amely a 8. helyre került.Magyarország két helyezéssel előrelépve a 13. helyen áll az idei globális békeindex listáján. A felső 15-ös mezőnyben van még Magyarország után Finnország és Horvátország. Ezek az országok az IEP meghatározása szerint a nagyon magas békeindexű csoportban vannak.

Szlovákia a 20., Lengyelország a 25., Románia a 31. helyen szerepel.

