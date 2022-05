A koronavírus-járvány miatt elrendelt több mint kétéves kényszerszünet után Japán májustól ismét engedi turisták beutazását, de csak négy országból és szigorú korlátozások mellett - jelentette be kedden a japán kormány.

Az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Thaiföldről és Szingapúrból utazhatnak Japánba turisták szervezett látogatás keretében, ami azt jelenti, hogy a csoportokat hivatalos idegenvezető kíséri, és csak előre meghatározott útvonalat járhatnak be az országban. A japán hatóságok továbbá csak olyan látogatókat engednek be, akik a koronavírus elleni oltás három dózisát megkapták és igazolhatóan rendelkeznek hazájukban egészségbiztosítással. További elvárás még az indulás előtt 72 órán belül elvégzett, negatív eredményű koronavírusteszt, amelyet érkezés után is meg kell ismételni.

Japán a pandémia kezdetén lezárta határait a külföldiek előtt, és a korlátozásokon csak nemrég kezdtek lazítani. Bár Kisida Fumio kormányfő jelezte, hogy a járvány visszaszorítása után szeretne már átfogóbb nyitást elrendelni, a japán közvélemény nagy része még mindig inkább óvatos és bizonytalan abban, hogy valóban eljött-e már a nyitás ideje.

Március eleje óta engednek be külföldieket üzleti útra, illetve diákokat és munkavállalókat más országokból, de egyelőre csak naponta 10 ezer embert. Helyi sajtójelentések szerint ezt a kvótát júniustól várhatóan a kétszeresére növelik.

A pandémia előtt Japánban fontos célkitűzés volt a turizmus fejlesztése: 2019-ben 31,9 millió külföldi látogató érkezett a szigetországba, ami akkor új rekordnak számított, és 2020-ban, az olimpiai játékok eredeti évében el akarták érni a 40 milliót. A világjárvány azonban teljesen romba döntötte a japán turisztikai terveket, és az olimpiát végül zárt ajtók mögött voltak kénytelenek megtartani egy évvel később.



Borítókép: illusztráció