A magyar szülők és nagyszülők átlagosan 11 800 forintért vásárolnak online, és 7600 forintért vesznek ajándékot az áruházakban, ezek 34 százalékkal, illetve 5 százalékkal nagyobb összegek a tavalyiaknál – ismertette az értékesítési adatokat Gyaraki Dávid marketingvezető a közleményben.

A kutatás szerint a válaszadók 46 százaléka online és áruházban is vásárol, negyedük pedig csak az internetről szerzi be a készleteket. A játékkereskedő kutatása alapján a kitöltők 40 százaléka 3000-5000 forintért vásárol gyereknapi ajándékot, további 26 százalék 5000-8000 forintért, míg 25 százalék 8000 forintnál is többet szán a meglepetésre gyermekenként. A játék mellé zsebpénzt mindössze a szülők és nagyszülők 6 százaléka ad, jellemzően 4000 forint feletti értékben.

Május utolsó vasárnapját 100 magyar családból 96 ünnepli,

ilyenkor a döntő többség valamilyen helyi gyereknapi programon vesz részt, de sokan kirándulással (30 százalék) és állatkerti látogatással (28 százalék) töltik az időt. A vállalat kutatása alapján a trambulin, az ugrálóvár és a kézműves foglalkozások vonzzák a legtöbb gyermeket ezen a napon.

