Egy most publikált tanulmány megállapította, hogy a delfinek képesek egymást felismerni csupán a vizelet íze alapján – írja az Origo.

Ennek kiderítése érdekében Vincent Janik professzor, a Scottish Oceans Institute igazgatója és kollégái, Jason Bruck és Sam Walmsley, megvizsgálták, hogyan reagálnak a delfinek a különböző egyedektől származó vizeletmintákra.

A Science Advances tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a tengeri élőlényeket sokkal jobban érdekelte az általuk felismert állatok vizelete, mint azok, amelyeket nem ismertek.

A delfinek hosszabb ideig vizsgálták a vizeletmintákat, ha azok az általuk ismert állatoktól származtak, vagy ha az emlős egyedi és jellegzetes hangjával, egy névként működő akusztikus azonosítóval együtt mutatták be nekik– mondta Vincent Janik professzor a The Guardian online portálnak.

A vizsgálatban részt vevő delfinek a hawaii és a bermudai Dolphin Quest üdülőhelyekről származtak, ahol a napi munkájuk a turistákkal való úszás.

Ezeknek az állatoknak a társadalmi csoportjai a természetes tengervízben élnek, így ideálisnak bizonyultak a tanuláshoz.

A delfineket arra is megtanították, hogy szükség esetén vizeletmintát adjanak, így a tudósok egy olyan gyűjteményt tudtak létrehozni, amelyet több létesítményben is felhasználhattak arra, hogy „ismert és új ízeket" mutassanak be a delfineknek.

Még mindig nagyon keveset tudunk arról, hogyan működik a delfinek ízérzékelése. Más tanulmányok már bizonyították, hogy sok olyan ízt képesek azonosítani, mint amilyeneket más emlősök, például a savanyú, édes vagy keserű ízt

–mutatott rá Janik.

Hozzátette: az biztos, hogy szokatlan érzéksejtek találhatók a nyelvükön, amelyek valószínűleg részt vesznek az egyedi ízlelésben.

Borítókép: illusztráció (Shutterstock)