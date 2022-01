Pénteken délelőtt több lesz a napsütés, de délután ismét vastagabb felhők érkeznek észak felől. Elszórtan várható napközben zápor, de az északkeleti határnál inkább a hózápor lehet a jellemző, estétől már másutt is egyre nagyobb eséllyel eshet havas eső zápor, illetve hózápor. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A szél nagy területen lesz erős, sőt sokfelé viharos erejű széllökések is lehetnek.

Pénteken a legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 3 Celsius-fok között alakul, de a kevésbé felhős, fagyzugos északkeleti részeken hajnalban hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet általában plusz 7 és 9 fok között valószínű, de az északkeleti határnál ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Ugyanakkor a Dunántúlon egy-egy helyen 10 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.

Szombaton délelőttig számottevő csapadék nem várható. Délutántól főleg az ország északi, északkeleti felén-kétharmadán szórványosan várható csapadék. A havat nyugat felől egyre többfelé havas eső, eső válthatja fel. Helyenként megerősödik a szél is. A minimumhőmérséklet döntően mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul, azonban a kevésbé felhős, szélcsendes, fagyzugos tájakon ennél hidegebb is lehet. A maximumhőmérséklet általában plusz 3 és 7 fok között várható, de az északkeleti határnál alacsonyabb értéket is mérhetnek.

Vasárnap az ország nagy részén több órára kisüthet a nap. A nap első felében szórványosan, majd csak néhol valószínű csapadék: jellemzően záporeső, de az északkeleti megyékben, illetve a hegyekben havas esőre, hózáporra, hódarára is számítani lehet. Nagy területen viharossá fokozódhat a szél is. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 4 fok várható a hőmérséklet. A csúcsértékek plusz 4 és 12 fok között alakulnak, északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton, nyugaton pedig az enyhébb idő – olvasható az előrejelzésben.

