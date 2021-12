Egy páciensen két szív-érrendszeri műtétet hajtottak végre a Szegedi Tudományegyetem orvosai - tájékoztatta az intézmény hétfőn.

Világviszonylatban is csupán néhány a mostanihoz hasonló esetet ismertettek, Magyarországon pedig ilyen kombinált beavatkozást ezidáig még nem végeztek - közölték.

Egy 85 éves férfin transzkatéteres aortabillentyű-beültetést és - hasi artériás értágulat miatt - fedett stentbeültetést hajtottak végre. A beavatkozás teljes egészében metszés nélküli technikával történt.

A közlemény idézi Palásthy Zsolt érsebészeti profilvezető főorvost, aki elmondta, hogy a technika és a személyi feltételek fejlődése révén napjainkra megvalósulhatott egy néhány éve még elképzelhetetlennek hitt műtét. Ezt a beavatkozást korábban csak egy nyitott szívműtét, majd egy másik időpontban végzett nagy hasi érműtét formájában lehetett volna véghezvinni.

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban az intervenciós kardiológiai és az érsebészeti munkacsoportok szoros együttműködésében végezték a műtétet.

Világszinten is nagy hatása lehet a most elvégzett szegedi műtétnek, mivel olyan speciális helyzetet oldottak meg az orvosok, amelynek operatív és klinikai tapasztalatait megosztva ennek a műtétnek a rizikója is tovább csökkenthető

- áll a közleményben.

Hozzátették: lesznek még hasonló beavatkozások, ehhez egy komplex kardiovaszkuláris kiválósági centrumot szeretnénk kialakítani a közeljövőben.

Borítókép: illusztráció