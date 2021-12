Több mint 20 gyermek számára szervezett élményekben gazdag programot az Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten az Adventi Ünnep a Bazilikánál rendezvénysorozat helyszínén. Sztárok vezették a kézműves-foglalkozásokat, korcsolyázást, a kovácsműhely programot és a mézeskalácssütést. A Kürtöspusztáról érkező gyermekek közül volt, aki először járt Budapesten.

A zömében 12 és 14 év közötti, a segélyszervezet kürtöspusztai Jelenlét Pontjának látókörében, nehéz körülmények között élő családokból érkező gyerekek egyik csoportja a mézeskalács tésztájának gyúrásába, szaggatásába és sütésébe kapcsolódott be, egy másik csapat pedig az elkészült süteményeket díszítette fel. Amíg a gyermekek harmadik csoportja a Szent István tér közepén található korcsolyapályán, ismert önkéntesek vezetésével korcsolyázott, addig a negyedik csapat a vásár kovácsműhelyében vett részt élményfoglalkozáson.

A gyermekprogramokba az Ökumenikus Segélyszervezet olyan ismert önkéntesei kapcsolódtak be, mint Wolf Kati énekes, Katus Attila sportaerobik-világbajnok, Mezei Léda színész, Harsányi Levente műsorvezető, Várnagy Andrea Liszt-Ferenc díjas zongoraművész és Kovács Lázár séf.

Az élménynap közben forró teával és egy finom uzsonnával kedveskedtek a gyerekeknek az Adventi Ünnep a Bazilikánál program szervezői.

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója kihangsúlyozta, amellett, hogy a szeretet.éhség. Országos Adventi Pénzadománygyűjtés a szervezet egész éves munkájának a támogatásáról szól, a gyerekek esetében különösen fontos, hogy olyan élményekkel gazdagodhassanak, amelyeket másképp nem lenne lehetőségük átélni az ünnepek alatt. Erről szólt ez a délután.

A rendezvény kapcsolódik az Ökumenikus Segélyszervezet szeretet.éhség. Országos Adventi Pénzadománygyűjtéséhez.

A segélyszervezet ünnepi segélyakcióit és egész éves rászorulókért végzett munkáját a 1353-as adományvonal tárcsázásával, hívásonként 250 forinttal lehet támogatni.

Ahogy a szeretet.éhség. gyűjtés jelmondata, az ételt az éhezőknek, otthont az otthontalanoknak, esélyt az esélyteleneknek! is hangsúlyozza, ez az ünnepi összefogás nem csak egy egyszeri ajándékozásról szól. Azért gyűjt a segélyszervezet, hogy egész évben segíteni tudja a nélkülözőket, kitörési pontokat tudjon kínálni a szegénységből.

Az Ökumenikus Segélyszervezet évente családok tízezreinek nyújt kézzelfogható segítséget élelmiszer, ruha vagy éppen tanszerek formájában, átmeneti otthonainkban családok százainak biztosít lakhatást és átfogó támogatást a továbblépéshez.

Kiemelt célkitűzése, hogy a járványhelyzet miatt különösen is nehéz helyzetbe került rászoruló családoknak esélyt kínáljon a felzárkózásra, a gyermekeknek segítsen a szegénység okozta hátrányaik leküzdésében.

Hogyan lehet csatlakozni az összefogáshoz?

A 1353-as adományvonalon minden hívás, illetve SMS 250 forint adományt jelent. Akinek van bankkártyája, online is egyszerűen és biztonságosan adakozhat, de természetesen továbbra is lehet segíteni átutalással és csekken a 11705008-20464565 bankszámlaszámon is. Ezenkívül a segélyszervezet Adventi Ünnep a Bazilikánál rendezvénysorozat helyszínén felállított egy Adománypontot, ahol önkéntesek fogadják a pénzadományt a látogatóktól. A helyszínen lehetőség nyílik megismerkedni a szervezet munkájával, az adományboltban pedig a szervezet intézményeiben készített ajándéktárgyak vásárlásával lehet segíteni.

Továbbá az ország bármelyik Tesco áruházának vevői 250 forintos adománykuponok vásárlásával támogathatják a Segélyszervezet munkáját online is. A nagyobb postákon pedig a kihelyezett gyűjtődobozokba bedobva vagy csekken elküldve lehet adományokat felajánlani. Az Erkel Színház előtt az Opera által szervezett Diótörő Fesztivál keretében árusított forralt bor és más finomságok árával támogathatják a kitűzött célokat az érdeklődők. Ezenkívül önkéntesként az Ökumenikus Segélyszervezet idén is várja mindazok jelentkezését az [email protected] címen, akik szívesen segítik az adománygyűjtést.