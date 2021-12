Az egész adventben nyitva tartó adománypont idén is két házikóból áll: egy különleges boltból és egy mézeskalácsszív sütödéből. Az adományboltban megvásárolható ajándéktárgyakkal nemcsak a megajándékozottnak szerzünk örömet, hanem az árba épített adományból rászoruló családok ünnepét, illetve hétköznapjait is jobbá tehetjük. Az itt elérhető kézműves ajándéktárgyakat igazán egyedivé az teszi, hogy a segélyszervezet intézményeiben élő rászoruló családok, gyermekek vagy éppen a szervezet intézményeiben lakó hajléktalanok készítették őket. Az adománybolt mellett kapott idén is helyet a segélyszervezet sütödéje, ahol az önkéntesek folyamatosan készítik a szebbnél szebb mézeskalács szívecskéket, hogy azokkal köszönjék meg az adományozók perselybe dobott vagy a HelloPay bankkártyás terminálnál nyújtott támogatását. Az Adventi Ünnep a Bazilikánál rendezvény védettségi igazolvánnyal látogatható.

Az Ökumenikus Segélyszervezet adományboltja a budapesti Szent István-bazilikánál

Fotó: Ökumenikus Segélyszervezet

Emellett nemcsak az adományponton, hanem a vásár egész területén lehet csatlakozni az Ökumenikus Segélyszervezet szeretet.éhség. elnevezésű adománygyűjtéséhez. Aki az árusoknál, illetve a vendéglátók standjainál bankkártyával fizet, annak a Hellopay fizetési rendszere felkínálja, hogy a vásárlás értékének 5-10-15 vagy 20 százalékát egy mozdulattal hozzáadja a végösszeghez, így hozzájárulva a segélyszervezet gyűjtéséhez.

Mire gyűjt a segélyszervezet?

Ahogy a szeretet.éhség. gyűjtés jelmondata, az „ÉTELT az éhezőknek, OTTHONT az otthontalanoknak, ESÉLYT az esélyteleneknek!” is hangsúlyozza: ez az ünnepi összefogás nem egy egyszeri ajándékozásról szól. Azért gyűjt a segélyszervezet, hogy egész évben segíteni tudja a nélkülözőket, kitörési pontokat tudjon kínálni a szegénységből.

Az Ökumenikus Segélyszervezet évente családok tízezreinek nyújt kézzelfogható segítséget élelmiszer, ruha vagy éppen tanszerek formájában, átmeneti otthonaiban családok százainak biztosít lakhatást és átfogó támogatást a továbblépéshez. Kiemelt célkitűzése az esélyteremtés: hogy a – járványhelyzet miatt különösen is nehéz helyzetbe került – rászoruló családoknak esélyt kínáljon a felzárkózásra, a gyermekeknek segítsen a szegénység okozta hátrányaik leküzdésében.