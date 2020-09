Néhány tipp megfogadásával, nagy lépést tehettek a győzelmek felé

Alig néhány hét van hátra a Megyék Csatája – Országos E-sport Verseny első selejtezőiig. League of Legends-ben és FIFA 21-ben mérhetitek össze tudásotokat Magyarország eddigi legnagyobb e-sport tornáján. Előbbi játékban nem egyénileg, hanem csapatszinten kell jól teljesítenetek, ami plusz kihívásokat jelenthet számotokra. Az alábbi tanácsokat érdemes megfogadni, ha ti szeretnétek képviselni megyéteket a versenyen.

Döntsétek el minél hamarabb, hogy ki melyik szerepben játszik majd!

A LoL-ban jelenleg öt szerep van, amik közül egyet-egyet kell kiválasztania mindkét csapat játékosainak. A felső ösvényes, dzsungeles, középős ösvényes, lövész és támogató szerep más-más képességeket igényel, továbbá különböző hősök elsajátítása is elengedhetetlen a jó eredmények eléréséhez. Úgy állítsátok össze a csapatotokat, hogy minden csapattag pontosan tisztában van azzal, hogy melyik szerepben játszik majd a Megyék Csatája LoL versenyén, ne váltogassátok feleslegesen a pozíciókat. Ha összeállt a tökéletes ötös, akkor elkezdődhet a gyakorlás.

Gyakoroljatok, próbálgassatok eltérő taktikákat és fejlesszétek a kommunikációt!

Mivel egy csapatjátékról van szó, ezért az egyéni teljesítmények önmagukban nem érnek semmit. Ahogy labdarúgásban, kosárlabdában és a többi klasszikus csapatsportban, úgy a League of Legendsben is elengedhetetlen, hogy megértsétek egymást akár félszavakból is. Ehhez a legjobb, ha öten leültök a számítógépetek elé és belevetitek magatokat a mérkőzések forgatagába.

Olvass utána, hogy mi működik és mi nem!

Természetesen előfordulhat az, hogy minden csapattagnak vannak olyan karakterei, amivel rengeteg szép eredménnyel büszkélkedhet, de nem véletlen játszanak a profik is mindig hasonló összeállításokban. Érdemes megnézni, hogy az adott frissítésben milyen erős hősök vannak, akik önmagukban is elég hatékonyak, nem kell hozzájuk több száz meccs, hogy élesben is működjenek.

Mindig lehet fejlődni!

Hiába gondoljátok úgy, hogy akár az egész mezőnyt kisujjból elveritek, a LoL olyan játék, ahol mindig jöhet egy jobb csapat, akik titeket is beledöngölnek az Idézők Szurdokába. Az új összeállítások, a folyamatosan változó játékegyensúly és a sosem látott mesterfogások miatt mindig ott a lehetőség, hogy még egy lépést tegyetek előre.

Ne feledjétek, hogy nevezni a megyekcsataja.hu oldalon tudtok, ahol további részleteket tudhattok meg a versenyről!