Papírforma szerint zajlott le az első Békés megyei selejtező

Véget ért az első League of Legends Békés megyei selejtező. A Békéscsabai E-Sport Egyesület jutott tovább.

Vasárnap délután véget ért az első League of Legends megyei selejtező a Megyék Csatájában.

16 csapat mérte össze tudását a BO1-es mérkőzéseken – leszámítva a döntőt, amiben BO3-as összecsapással dőlt el a továbbjutás. Számtalan érdekes megmozdulás volt, de nagy meglepetést nem hozott a forduló. Bár szoros mérkőzést vártunk a döntőben, mivel a Cutler Gym csapata Most Kills-ben és Most Assistban is megelőzte a Békéscsabai E-Sport Egyesületet, viszont az összecsapás 2-0-ra ért véget az egyesület javára.

Elmondható, hogy az egyenes kieséses selejtezőn a Békéscsabai E-Sport Egyesület magabiztosan harcolta ki a továbbjutást.

A csapat következő összecsapása a második megyei selejtező győztesével fog lezajlani.

A Békéscsabai E-Sport Egyesület mérkőzéseit IDE KATTINTVA nézheti vissza.

Szombaton beszélgettünk a Békéscsabai E-Sport Egyesülettel, az interjút IDE KATTINTVA olvashatja el.