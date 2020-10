Magabiztos a Békéscsabai E-Sport Egyesület csapata

Komoly esélyesként vág bele a Megyék Csatájába a Békéscsabai E-sport Egyesület. A játékosokat a Gamepub-ban látogattuk meg szombati edzésükön.

A Békéscsabai E-sport Egyesület League of Legends csapta két éve ostromolja az idézők szurdokát. Rendkívül összeszokott csapat, melynek tagjai komoly esélyesei annak, hogy képviseljék Békés megyét a Megyék Csatájában.

A játékosokat szombaton látogattuk meg a csabai Gamepub-ban, ahol már nagyban készültek a vasárnapi mérkőzésre. Az e-sport bár nem mellesleg a kezdetektől fogva támogatta az egyesületet, ahol gyakran ülnek össze a játékosok, hogy közösen, egy térben tudjanak játszani és gyakorolni a taktikákat.

A csapat szószólója ezúttal Szatmári Zoltán (Szozi) volt, akit a vasárnapi mérkőzésről, az edzésekről és a csapat esélyeiről faggattuk.

–Több offline versenyen is részt vettetek Békés megyében, tehát van rálátásotok a megyei csapatokra és játékosokra. Van-e olyan, akitől tartotok?

– Jelenleg nem látunk olyan játékost, vagy csapatot, akiktől tartanánk, de persze lehetséges, hogy meglepetést okozhat egy-két csapat.

– Ezek szerint nagyon magabiztosan fogtok gép elé ülni vasárnap is…

– Ennek ellenére azért mi örülnénk, hogyha lennének kihívók, nem szeretjük azokat a meccseket, amik már a draftnál eldőlnek, jobb az ha egy kicsit megizzasztanak minket egy izgalmas mérkőzésen.

– Gondolom, ha ennyire a zsebetekben érzitek a megyei fordulót, akkor néztétek már azt is, hogy országosan mely megyék azok, akiknek a csapatai fejfájást jelenthetnek később.

– Természetesen. Hajdú-Bihar megyeiek lesznek az elsők, akikkel meg kell küzdenünk, ha továbbjutunk. Náluk vannak erős játékosok, de Pest megyében is vannak elég komoly csapatok. Még ha nem is a legerősebb csapatok szerveződtek össze, egy-két játékosra azért oda kell majd figyelni. Inkább néhány játékostól tartunk, mintsem a csapatösszetételtől.

– Mennyire tudtatok készülni a versenyre? Mennyivel játszotok többet, mint általában?

– Egy hete mindenki többet játszik, mint korábban, tehát egész komolyan kezdtünk el készülni, de van még hova fejlődni. Bízunk benne, hogy vasárnap mindenki ott lesz fejben, és akkor tudjuk hozni a szintet.

– Közös, vagy inkább egyéni edzések vannak?

– Mind a kettő. Esténként szoktunk összeülni 5-6 játékot játszani, de ha valaki nem is ér rá, akkor egyénileg is mindenki készül.

– Ez durván napi 4-5 óra gyakorlást jelent. Mi az amiben fejlődnötök kell?

– A csapat összerakása még mindig nagy nehézséget jelent nekünk, nem mindig tudjuk pontosan, hogy melyik hős ellen milyen hőst hozzunk, illetve a rálátásunk a térképre is az a pont, amire nagyon edzeni kell. A játékokat vissza szoktuk nézni, mindig összevetjük a statisztikákat, amit megbeszélünk annak érdekében, hogy rájöjjünk, miként lehetne a hibákon javítani. Úgy vélem jó úton vagyunk és a későbbiekben ezekkel nem lesznek problémáink.

