– Hogyan összegeznék az elmúlt évet az egyesület szempontjából?

– Eseménydús volt a tavalyi év is, sok téren fejlődtünk, és sokat tanultunk arról, hogy hogyan is érdemes működnünk. Számos versenyen, eseményen részt vettünk. CS:GO csapatunk tavaly több mint 10 rangos, hazai versenyen indult, többnyire minden alkalommal sikerült dobogós helyet szerezni. Ezek közül néhány nagyobb eseményt kiemelve, a TippmixPro CS:GO Masters versenyen harmadik helyezést, az IeSF CS:GO Világbajnokság magyar selejtezőjén második helyezést sikerült elérni. Ezek mellett év végén, a Magyar Honvédelmi Szövetség által szervezett, offline Digital Warriors versenyén is második helyen végeztünk. Akkori Valorant csapatunkkal a Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság harmadik helyét sikerült megszerezni. Továbbá belekóstoltunk a mobil gaming világába, ugyanis egy Mobile PUBG csapatot is igazoltunk, akik az Első Országos PUBG Bajnokságot megnyerték és jelenleg is az egyik legeredményesebb hazai squadnak számítanak. Egyéni játékok terén is jelen vagyunk, itt Rácz Ádám képvisel minket, aki egy FIFA játékos. Ő a HUNESZ FIFA Masters versenyén 8. helyen végzett.

– A közösségi oldalukon írják, hogy a tehetséges fiatalokra is gondolnak. Hogyan áll az utánpótlás helyzete?

– Sokszor tapasztaltuk a csapataink menedzselése során, hogy ha játékost kell cserélni, az nem egyszerű feladat, hiszen kevés olyan játékos van itthon –legyen szó bármilyen játékról –, aki top szinten játszik és még nincsen csapata. Innen indult az ötlet, hogy kezdjük el mi a következő generációs profi játékosokat kinevelni, így novemberben indítottuk el a BEE Academyt. Ezt megelőző hónapokban néhány játékosunkkal – akik jelenleg az edzőink is – azon dolgoztunk, hogy egy-egy játékspecifikus tematikát összeállítsunk, amelynek mentén zajlanak majd az edzések.

– Hogyan zajlik egy edzés?

– Az edzések jelenleg csak online formában, a Discord alkalmazás segítségével zajlanak. Azok a játékosok, akik fejlődni szeretnének, bekerülnek egy közös szobába az edzővel, ahol meg tudják beszélni az edzések időpontját, valamint itt zajlik az edzés is egy közös hangcsatornán. A lehetőség adott képernyőmegosztásra is, így az edző is könnyedén tud magyarázni. Edzőink igyekeznek interaktív, érdekes, gyakorlatias órákat tartani. Legutóbb december végén csináltunk egy házibajnokságot, ahol a legjobbak egy BEE-s ajándékcsomagot nyertek. A meglévő Valorant és CS:GO edzések mellett hamarosan lehetőség lesz League of Legends edzésekre is jelentkezni, valamint az utóbbi játékban már külön offline, tehát személyes jelenlétet igénylő alkalmakat is szervezünk Békéscsabán.

– Hazánkban, illetve a régióban melyik játékok dominálnak és miért éppen azok?

– Azt látom, hogy itthon is hasonlóak a tendenciák, mint világszerte. Legnépszerűbb e-sportjátékok továbbra is a League of Legends, illetve a CS:GO. Ezek mind ingyenes, könnyen elérhető játékok, így nagyon sokan játszanak velük.

– Mennyire elfogadott Békésben az, hogy valaki komolyabban foglalkozna az e-sporttal, esetleg tervei között az is szerepel, hogy abból éljen meg?

– Nem csak Békésben, de még az országban sem annyira elfogadott, ha egy érettségi előtt álló fiatal kijelenti, hogy ő ebből szeretne megélni. Nem csoda, hiszen itthon még nagyon kevés lehetőség van az e-sportból stabil keresetet teremteni. Kevés szervezet tudja megengedni még, hogy a játékosoknak fizessen, azonban egyre több ilyen példa van évről évre. Igyekszünk mi is a BEE-vel valós értéket teremteni, hogy a későbbiekben mi is képesek legyünk hosszabb távon stabil keresetet adni játékosainknak.

– Az e-sport és a gaming kedvelőinek csabai bázisául szolgáló pub megszűnt. Tudomásuk szerint van kilátás egy újabb ilyen helyre?

– Sajnáljuk, hogy be kellett zárniuk, mert jó viszonyban voltunk a tulajjal, számos versenyt, bootcampet szerveztünk hozzájuk, és mind szuper hangulatban telt. Sajnos nincs tudomásunk arról, hogy olyan komoly gépparkkal rendelkező hely nyílna a közeljövőben. Pedig nagyon jó lenne!

– Milyen célokat fogalmaztak meg 2022-re?

– Idei évben elsődleges célunk, hogy legalább egy játékból stabilan az ország legjobb csapata legyünk. Valamint mindenképpen szeretnénk több játékban is képviseltetni magunkat. Meglévő csapataink mellé igazoltunk nemrég egy Rainbow 6 Siege csapatot, valamint egy új Valorant csapattal is szeretnénk együttműködni. Az utánpótlásképző programunkat is szeretnénk számos téren fejleszteni, bővíteni. Közösségi médián is aktívabbak leszünk, rendszeres online közvetítéseket tervezünk, valamint új arculattal is készülünk. Ezzel is növelnénk a rajongóink számát, valamint népszerűsítenénk Békéscsabát.