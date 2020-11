Visszaélnek a járvány miatti félelemmel az internetes csalók

A BOROKRÓL KÖNNYEDÉN / 6 perce

Újra jelentkezünk nagysikerű, hetente jelentkező rovatunkkal, melyben Mokran Róbert békéscsabai sommelier bor-étel párosításokon keresztül mutat be szőlőfajtákat és bortípusokat. A borszakértő ezen a héten a Márton-napi bor-liba kultuszt mutatja be, melyhez egy tuti libasültet is mutat.