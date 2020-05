Virtuális halakat is foghatnak az online horgászok

A magyar fejlesztésű FishinGang webalkalmazás Magyarország első online horgászverseny motorja.

Magyarországon közel 600 ezer regisztrált horgász van, ez az egyik legnagyobb szabadidős társadalmi réteg. A horgászat általában csoportos szabadidőtöltés, de a koronavírus áthúzta a sport kedvelőinek számítását: március közepétől a korlátozások következtében csak egyénileg lehetett horgászni és az összes horgászverseny elmaradt.

Ez az idő viszont pont elegendő volt arra, hogy egy kreatív magyar társaság érdekes új webalkalmazást fejlesszen.

FishinGang néven indították el Magyarország első online horgászverseny motorját, ahol bárki gyorsan és ingyenesen létrehozhat baráti összecsapásokat, végig követheti a verseny állását és az eredményeket statisztikákkal együtt láthatja.

„A FishinGang Horgászverseny Program ötlete egy igazán kapástalan, forró nyári nap éjjelén született meg. Baráti társaságunk közel 15 éve horgászik együtt, és persze minden alkalommal mini versenybe torkollott a peca. Általában söralátétre írtuk az eredményt, de akkor éjjel, kipattant a szikra, mi lenne, ha csinálnánk egy olyan oldalt, ahol telefonról is pikk-pakk létrehozhatunk egy versenyt, rögzíthetjük a fogást, majd minden eredményt fel tudunk dobni a közösségi oldalakra.

De, ha már magunk szórakoztatására megcsináljuk, miért is ne használhassák mások is ingyen. Gyorsan neki is fogtunk. (másfél év után…) Eközben csapatunkkal több profi versenyen is részt vettünk, és láttuk, hogy ott is folyamatosan problémát jelent a verseny eredményeinek vezetése, közlése. Adódott az ötlet, hogy akkor a versenyszervezőknek is adjunk egy olyan eszközt, amivel megkönnyítjük életük, és emellett olyan színvonalat is teremthet, melyet a versenye megérdemel” – mondta Bogár András, a fishingang.hu egyik ötletgazdája.

A fejlesztők

a későbbiekben sem szeretnék fizetőssé tenni a baráti versenyek indítását.

Mint mondják, a horgászok mindegyike a „jótett helyébe jót várj” elv alapján éli az életét, üzleti modellük sem működik másképp.

A FishinGang fejlesztői az indulást az első online karantén horgászversennyel ünnepelik meg, ami szintén ingyenes. A KRNTN május 15-én indul, de a horgászoknak ezúttal nem a botjaikra, hanem a tudásukra lesz szükségük: horgászattal kapcsolatos kvízkérdésekre kell válaszolniuk, ezzel virtuális halakat gyűjtve maguknak. A „karanténhorgászokra” közel 600 000 forint összértékű nyeremény vár.