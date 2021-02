Űrbe megy idén a SpaceX – nem asztronauta személyzettel

Tavaly a SpaceX-nek köszönhetően 2011 óta először vitt az Egyesült Államok 2011 óta embereket az űrbe amerikai űrhajóval.

A Crew Dragon űrkapszulát, valamint a Falcon 9-es szállítórakétát egyaránt Elon Musk cége fejlesztette a NASA megbízásából.

A még idén várhatóan a negyedik negyedévben felküldik a soron következő Crew Dragon űrhajót,

“While a historic journey awaits us in space, I hope this mission reinforces how far inspiration can take us and the extraordinary achievements it leads to here on Earth.” – Jared Isaacman, Inspiration4 Commander pic.twitter.com/y41tsFJzNu

— Inspiration4 (@inspiration4x) February 1, 2021