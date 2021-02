Újabb streamingóriás lép szorítóba a nézők kegyeiért

Izomból harcolnak az internetes tartalomszolgáltatók a járvány miatt otthonukban rekedt emberek megnyeréséért. A rövidesen induló Paramount+ VOD szolgáltatásra rengeteg új tartalom készül.

A piacon olyan márkák küzdenek egymással a COVID-időkben szépen hízó bevételért, mint a Netflix, az HBO, a Disney: magyar idő szerint tegnap éjjel Amerikában bejelentették, hogy a Paramount+ március 4-én elstartol az Egyesült Államokban.

Az új streaming szolgáltatás több mint 30 ezer sorozatepizódot és 2.500 filmet felölelő hatalmas tartalomkönyvtárból válogat, az induláskor 5 ezer órányi tartalommal.

A Paramount+ az Egyesült Államokon kívül 18 dél-amerikai országban és Kanadában is március 4-én indul, Európában a skandináv országokban március 25-étől, Ausztráliában pedig ezt követően lesz elérhető még az idén, amit a későbbiekben további országok követnek majd.

Befektetőknek tartott tájékoztatóján a ViacomCBS újabb részleteket árult el egyedi streaming stratégiájáról, amely

az ingyenes, előfizetéses és prémium szegmensekben egyaránt erős kínálatra épít.

A szabadon nézhető Pluto TV VOD és a SHOWTIME prémium OTT szolgáltatások mellett március 4-én induló Paramount+ platform teljes körű video ökoszisztémát alkot majd.

A Paramount+ a ViacomCBS portfoliójába tartozó, világszerte jól ismert médiamárkák és stúdiók, mint a CBS, a Comedy Central, az MTV, a Nickelodeon, a Paramount Pictures vagy a Smithsonian Channel népszerű tartalmaiból kínál válogatást, ami az Egyesült Államokban még élő sportközvetítésekkel és folyamatos hírszolgáltatással is kiegészül.

„Jelenleg a ViacomCBS az egyedüli médiavállalat, amely a streaming minden változatát felöleli szolgáltatásaival, az ingyenestől az előfizetésesen át a prémiumig” – hangsúlyozta Bob Bakish, a ViacomCBS elnök-vezérigazgatója. „A Paramount+ egy olyan széles körű előfizetéses szolgáltatással turbózza fel a stratégiánkat, amelyben a fogyasztók mindent megtalálhatnak, amit kedvelnek:

hatalmas, hegynyi mennyiségű szórakoztató tartalmat, sportközvetítéseket és híreket.

A ViacomCBS ideális helyzetben van ahhoz, hogy világszerte a legjobbat hozza ki a streamingben rejlő lehetőségekből, a rendelkezésére álló eszközökre és képességeire – világszínvonalú stúdióira, masszív tartalomkönyvtárára, nemzetközi marketing platformjaira és helyi kapcsolatrendszerére – építve.”

Tom Ryan, a ViacomCBS Streaming elnök-vezérigazgatója hozzátette: „A Paramount+ népszerű fogyasztói márkákból álló portfolióra és olyan ikonikus franchise-okra épül, mint a SpongyaBob vagy a Star Trek, így minden néző számára vonzó és különleges streaming kínálatot képes nyújtani. A Pluto TV-vel és a SHOWTIME-mal együtt ez a szolgáltatás erőteljes streaming ökoszisztémát alkot.”

A szolgáltatás nemzetközi elterjesztését jelentősen segíti, hogy a ViacomCBS rendelkezik a világon a legnagyobb műsorszolgáltatói közönségeléréssel,

mind az öt kontinensen műsorgyártó kapacitással, kiterjedt műsorelosztási megállapodásokkal, illetve helyi kapcsolatokkal és szakemberekkel.

A ViacomCBS International (VCNI) további új exkluzív gyerek és családi, dráma, reality és egyéb műfajú sorozatokat készül a közönség elé vinni.

Egyes nemzetközi piacokon a Paramount+ az ötezer órányi saját ikonikus ViacomCBS tartalom mellett olyan eredeti exkluzív tartalmakat kínál majd, mint például a The Man Who Fell to Earth, Mayor of Kingstown, Guilty Party, Halo és a The Offer.

Az előfizetők többsége számára SHOWTIME tartalmakat is biztosít majd a Paramount+, többek között olyan egyedülálló sorozatokkal, mint a Dexter, a Ray Donovan, A Viszony (The Affair), Your Honor, The Comey Rule, és a Szökés Dannemorából (Escape at Dannemora). Mindemellett a világ legnagyobb gyerekműsor franchise-ai közé tartozó sorozatok, köztük a SpongyaBob Kockanadrág, a Tini Nindzsa Teknőcök, a Dóra a felfedező és a Mancs őrjárat, továbbá a a hamarosan megjelenő SpongyaBob Kamp Koral és a Nickelodeon Animation Studio által készített Astronauts. Hasonlóképpen megtalálhatóak lesznek az olyan reality sikersorozatok is, mint a Jersey Shore, az Ex on the Beach, a Kamureg (Catfish) és még sok más.

A szolgáltatás havi díja országonként némileg eltérő lehet majd, de azt ígérik, világszerte mindenütt kedvező, megfizethető áron lesz elérhető a szolgáltatás.