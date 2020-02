Szó szerint haláli ez az interneten terjedő játék (18+)

Új divat a legfiatalabbak körében a koponyatörő kihívás (Skull Breaker Challenge). A feladat egyszerű és halálosan veszélyes: hárman ugrásra készen állnak egymás mellett, de valójában a két szélső csak kirúgja a középső lábát. Az egyensúlyát vesztett kiszemelt végzetes szögben zuhanhat el.

Az alábbi videón @britishchickAD nagyon kéri a a társait, hogy ne próbálják ki, mert belehalhatnak. Videója azt mutatja, hogy – szerencsés esetben – miként is működik a koponyatörő kihívás:

This is the skull breaker challenge. Please please PLEASE don’t do this 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 People have died from this (I cut the video I received from another mum)

Why do kids do these stupid things 😣 pic.twitter.com/WNgn2HcPTp

— ♔ Jennifer ♔ (@britishchickAD) February 14, 2020