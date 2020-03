Önkéntes mozgalom indult pedagógusok és tanulók támogatására

A digitális oktatásban már 160 oktatási intézménynél nyújt ingyenes technikai támogatást az Amanoba.com.

Informatikai szakemberek, pedagógusok, cégvezetők által létrehozott közösség nyújt segítséget a digitális oktatásban iskoláknak, pedagógusoknak és tanulóknak – köztük a fogyatékkal élő, illetve speciális nevelési igényű diákoknak is – egyeztetve az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságával, hogy segíthessék a veszélyhelyzetben felmerülő oktatási problémák orvoslását.

Mára már 160 oktatási intézménynél – általános iskoláknál, középiskoláknál és egyetemeknél – segítik a digitális oktatás gyakorlati alkalmazását az AMANÓBA (A Manóba!) – Együtt a közoktatásért a koronavírus-járvány idején önkéntes mozgalom tagjai. A Magyar Digitális Oktatásért Egyesülettel (MDOE) kötött megállapodás értelmében pedig technikai támogatásra és hardverre is számíthatnak majd az AMANÓBA közösségtől a MDOE tagjai.

Hirtelen jött a kényszerű váltás digitálisra

A digitális oktatásra történő átállás egyik napról a másikra következett be a koronavírus-járvány miatt, és sem az oktatók, sem a diákok nem készültek fel a gyors váltásra, ehhez szeretne segítséget nyújtani a közösség.

Az informatika és startupok világából szerveződött, oktatási szakemberek mellett programozókból és cégvezetőkből álló közösség szakértő önkéntesei ingyen segítenek a pedagógusoknak, a diákoknak és a szülőknek megismerni a legfrissebb technikai megoldásokat, amelyek megkönnyíthetik a digitális oktatásra való átállást.

Egy hét alatt 800 intézmény tanárai töltötték ki az AMANÓBA kérdőívét és eddig 160 iskolával kezdték el a digitális távoktatás bevezetésének folyamatát. Az érdeklődők a mozgalom weboldalán fordulhatnak segítségért a közösséghez.

Az elmúlt napokban 800 személyes mélyinterjút készítettek az ország számos, különböző hátterű oktatási intézményének vezetőivel az AMANÓBA szakemberei és kérdőívben is gyűjtik az iskolák visszajelzéseit, hogy technikai-módszertani segítséget nyújthassanak. Az AMANÓBA kutatásából kiderült, hogy a tanárok már alapvető digitális készségek terén támogatásra szorulnak, többségük keresi a megfelelő módszert a számonkérésre, nem tudja, hogyan osztják majd be idejüket a diákok a távoktatásban, és azt sem, hogyan érik el az internettel, illetve okoseszközzel nem rendelkező tanulókat.

Moldován Csaba, az AMANÓBA alapítója elmondta, hogy elhivatottak és kreatívak a magyar pedagógusok, de

elvesznek a rengeteg digitális lehetőség között, ezért az AMANÓBA nem szoftvert fejleszt, hanem a meglévő lehetőségekhez hoz létre szabadon hozzáférhető módszertani és technikai segítséget, oktatóvideókat, összegyűjtve a legjobb gyakorlatokat.

A pedagógusok véleménye alapján 3+1 csomagból tudnak majd választani, amelyek az Oktatási Hivatal ajánlásában is szereplő Kréta és a Microsoft Office365 termékcsalád mellett a tanárok visszajelzései alapján népszerű egyéb szoftverekhez, a Moodle használatához és kifejezetten az alsósok oktatásához megfelelő keretrendszerekhez ajánlott és válogatott úgynevezett modulok kerülnek be, részletes útmutatókkal.

Négy oktatási opció közül lehet választani (Moodle, Miscosoft, Alternatív eszközök, Alsósok oktatása) amihez tanácsot adnak az önkéntesek és megbeszélik, mire van szükség, ha lehetséges, közvetlenül segítenek a megoldásában, vagy a csapat mestertanára, tanári segédanyag készítője, távmunka szakértője vagy a műszaki segítségnyújtóinknak bevonásával adnak válaszokat. Az intézményvezetők és a tantestületek mindig egy emberrel állnak kapcsolatban, mint az iskola személyes segítségnyújtójával.

Külön figyelnek az eltérő nevelési igényű diákokra

Mivel a jelenleg elérhető digitális tananyagok csak korlátozottan alkalmasak a fogyatékkal élő, illetve speciális nevelési igényű diákok számára, a csapat Budapesten és Debrecenben is streaming stúdiót hoz létre a velük foglalkozó pedagógusok számára. Szintén a tanárok visszajelzése alapján külön kezelik az alsó tagozatosok, az érettségizők és az 5-11. évfolyamosok korcsoportjait, az eltérő igényekhez ugyanis eltérő technikai hátteret javasolnak a szakemberek – ez határozza meg a fejlesztés irányait.

A felmérés alapján már most egyértelmű: nemcsak a csapatmunka értékelődik fel a távoktatásban, hanem megnő a számonkéréshez kapcsolódó értékelő eszközök szerepe is, ez ugyanis nemcsak a jegyek miatt fontos, hanem azt is visszajelzi: megértették-e a diákok az anyagot, tovább lehet-e lépni. Az alsósoknál még fontosabbá válik a szülőkkel együtt való tanulás, gyakorlás. A gyakorlati képzések digitális oktatása is problémás: vannak ugyan nemzetközi megoldások, amelyeket például a gyári munkások vagy a pilóták betanítására használnak, de a kérdőívekből az látszik, hogy a tanárok ezeket még nem ismerik.

Beszálltak a hazai tech cégek

Moldován Csaba kiemelte, hogy a pedagógusok digitális és távmunka kompetenciát is igyekeznek fejleszteni technikai-módszertani tudás elsajátításával. „A telekonferencia például nehéz műfaj, még ha valaki a legmodernebb eszközökkel rendelkezik is. Ezért hoztuk létre ezt a közösséget, amely mögé számos magyar techcég beállt, és a három legnagyobb magyar telco-vállalat is felajánlotta segítségét”.

A pedagógusok problémaként jelölték meg azt is, hogy a diákok jelentős részének nincs otthon számítógépe, viszont szinte mindenki rendelkezik okostelefonnal és azon keresztül internet eléréssel. Az AMANÓBA ezért a technikai-módszertani segítségnyújtás mellett dolgozik azon, hogy önkéntes felajánlásokkal valamilyen módon javítsa az informatikai ellátottságukat.

Dolgoznak az IVSZ vezetésével egy eszköz támogatási megoldáson, amihez most alakítjuk ki azokat az oktatási minimál erőforrás elvárásokat, amik szükségesek egy számítógép, telefon vagy tablet kiválasztása során, illetve ezek alapján rendszerezzük a felajánlásokat, hogy azok eljuthassanak a rászorulóknak. Az AMANÓBA csapata és az IVSZ pontos segítséget ad a szülőknek, diákoknak, pedagógusoknak az internettel kapcsolatban is, megmutatják, hogy aktiválhatják az extra adatkeretet a különböző szolgáltatóknál.

Az AMANÓBA önkénteseihez elsők közt csatlakoztak a Google, a Microsoft és az Apple szakemberei.

Támogatja a kezdeményezést a Telekom, a Telenor és a Vodafone. Aktív szakmai partnerük az ELTE Pedagógia Intézete, mestertanárok és távmunka szakemberek az ország minden részéről. Olyan iskolák segítik eset tanulmányokkal a munkát, mint a Váci Madách Gimnázium vagy a Diákszempont, rendben el tudott indulni a nevelés, minden diák és tanár meg tudott jelenni a digitális órákon.

Olyan hazai startupok is segítik a digitális távoktatás bevezetését, mint a Prezi, a LogMeIn, a Ustream vagy éppen a Redmenta és a BattleJungle. Backoffice és HR támogatásuk is van, hiszen közel 100 önkéntes dolgozik a csapatban, a felajánlások kezelésére a MiniCRM adja az eszközöket és a HRszoftver alapítója szakmai támogatásával építjük a csapatokat. Az önkéntesek olyan cégekből érkeztek mint a HiVentures, a Profession.hu, a Sziget, a UX Stratéga, az XLabs, a GreenfoxAcademy, a Scrummastersuli vagy éppen a világ legnagyobb Startup Eseményének megálmodói a CESA csapata.

