Őket küldi a Holdra 2024-ben a NASA (videó)

A kiválasztott űrhajósok névsorát Mike Pence amerikai alelnök ismertette a Nemzeti Űrtanács találkozóján a floridai Kennedy Űrközpontban.

A 18 asztronauta között vannak olyanok, akik már jártak a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) és olyan újoncok is, akik még sosem voltak az űrben.

A szerdai rendezvényen felszólaló Jim Bridenstine, a NASA igazgatója elmondta, hogy ez csupán az első csoportja az Artemis program asztronautáinak.

Az amerikai űrügynökség azt tervezi, hogy

Ez lesz az első alkalom 1972 óta, hogy ember érkezik a Holdra.

Bridenstine szerint a NASA célja fenntartható jelenlétet létrehozni a Holdon, beleértve egy holdbázis megépítését.

Our @NASAArtemis program will play a critical role in the new National Space Policy, working with commercial and international partners to establish a permanent presence on the Moon. More: https://t.co/8lmEIvMDME pic.twitter.com/JdpVqLoLx6

— Moonbound with #Artemis (@NASA) December 9, 2020