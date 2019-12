Nálunk is árulják a biztonsági kamerát, amivel kislányt ijesztgettek

Mind többen használnak elfogadható ára miatt kapucsengő helyett videós kamerát, illetve lakáson belül egyszerűbb, de távfelügyeletre is alkalmas biztonsági kamerát.

Ilyen, nálunk is árusított, Ring típusú készüléket szerelt fel egy amerikai családanya, hogy munkaidőben is tudja vigyázni a kislányát. Négy nappal a telepítés után nyolcéves kislánya, Alyssa arra figyelt fel, hogy egy férfi hangja szólal meg a szobájában és – mint az alábbi videón látható és hallható – azt mondja neki, hogy

Each time I’ve watched this video it’s given me chills.

A Desoto County mother shared this Ring video with me. Four days after the camera was installed in her daughters’ room she says someone hacked the camera & began talking to her 8-year-old daughter.

More at 6 on #WMC5 pic.twitter.com/77xCekCnB0

— Jessica Holley (@Jessica_Holley) 2019. december 10.