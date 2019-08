Mindenki összevissza beszél a Huawei új operációs rendszeréről

Körülbelül minden harmadik Magyarországon eladott okostelefon Huawei gyártmány, ezért közvetlenül érint bennünket, mi lesz a hónapok óta tartó huzakodás végeredménye.

A kínai cég konferenciája most is tart, az élő közvetítésbe alább bárki belenézhet, angolul feliratozva követheti az eseményeket:

Richard Yu, a cég fogyasztói üzletágának ügyvezetője közölte, a vállalat HarmonyOS (kínai nevén Hongmeng) néven

Ami az összevissza beszédet illeti, nem a sajtó hibás benne: ahogy az egyre kibontakozó amerikai-kínai kereskedelmi háború kiteljesedett, az éppen aktuális események adta káoszban hol ez, hol az, lehetőleg az előzőnek pont az ellenkezője volt a hivatalos álláspont.

Emlékszünk, az első érdemi történés az volt, hogy Trump elnök feketelistára helyezte a Huawei-t, ezért a világ második legnagyobb mobilgyártója nem kaphat többé amerikai alkatrészeket, berendezéseket és szolgáltatásokat, így Android operációs rendszert sem használhat. Válaszul a kínai cég bejegyeztette saját fejlesztésű oprendszerét.

Hamarosan megjelentek az első híradások, hogy már egymillió készüléken tesztelik a Hongmenget, ami 60 százalékkal (!) gyorsabb lesz, mint az Android vagy az iOS.

Váratlanul a Huawei Technologies igazgatótanácsának tagja, első alelnöke Catherine Chen, kijelentette, hogy a Hongmeng-et mobil hálózatra kapcsolt ipari és lakossági berendezések számára fejlesztik, az nem is való mobilra. Magyarul: nem lesz belőle okostelefonos operációs rendszer.

Trump elnök viszont rövidesen belengette a megegyezést a kínaiakkal a nemzetbiztonságilag kevésbé aggályos eszközökre (lásd: Huawei okostelefon) vonatkozóan.

Ma, augusztus 9-én ott tartunk – s nagy összeget lehet rá tenni, hogy nem ez lesz az utolsó szó Huawei-ügyben – , hogy Richard Yu ügyvezető élő egyenes adásban közölte, a HarmonyOS (kínai nevén Hongmeng) mégis csak az operációs rendszerük lesz. Mi több:

Elmondása szerint az új operációs rendszer minden okos eszközön fut majd, az okostelefonoktól az okos hangszórókig, a dolgok internetje (Internet of Things, rövidítve: IoT) eszközei is ezt használhatják a szenzorokig, robotizációig bezárólag.

#HarmonyOS was created with four major building blocks in mind, ensuring a new generation OS that is best suited for our digital world today. #HDC2019 pic.twitter.com/7vgEuwuUG6

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 2019. augusztus 9.