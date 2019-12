Megugrott a külföldi mobilhasználat a roamingdíjak megszűnésétől

Az Európai Unión belüli utazások során generált mobiladat-forgalom a tízszeresére nőtt a belföldi díjszabás szerinti barangolás bevezetését megelőző év forgalmához képest.

Ezt közölte az Európai Bizottság a roamingpiacról készült első felülvizsgálatának alapján. A felmérésből kiderült, hogy az unión és az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belüli roaming internethasználat 2018 nyarán volt a legintenzívebb, a külföldi mobilinternet-használat tizenkétszer magasabb volt, mint mielőtt eltörölték a kiskereskedelmi roamingdíjakat.

Ugyanebben az időszakban a külföldről kezdeményezett telefonhívások száma csaknem a háromszorosára ugrott.

Nagykereskedelmi szinten a díjplafonok jelentős csökkenése miatt a nagykereskedelmi roamingdíjak még lejjebb szorultak, így majdnem minden roamingszolgáltató számára fenntartható lépést jelentett a roamingdíjak eltörlése.

Marad a verseny a piacon

A jelentés azt is megállapította, hogy a roamingpiacon kialakult versenydinamika a közeljövőben valószínűleg nem fog változni, ami azt jelenti, hogy továbbra is szükség van a jelenlegi kis- és nagykereskedelmi szabályozásra. A jelenlegi roamingszabályokat az elkövetkező években is alkalmazni kell annak érdekében, hogy a polgárok a továbbiakban is többletköltségek nélkül élvezhessék a barangolás előnyeit az EU-n belül.

Az Európai Unió 2017 júniusában törölte el a roamingdíjakat, azóta az európaiak az unión belüli utazásaik során ugyanúgy használhatják mobiltelefonjukat hívásra, SMS-ezésre és internetezésre, mint saját országukban, többletköltségek nélkül. A barangolásról szóló rendelet 2022 júniusáig van hatályban.