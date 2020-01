Legyen a telefonján a mentőszolgálat ingyenes alkalmazása!

Elkészült, mostantól bárki, aki bajban van, igénybe veheti ezt a segítséget.

Elindult az Országos Mentőszolgálat és a Vodafone Magyarország Alapítvány új, ÉletMentő elnevezésű applikációja, amely gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a segélyhívást.

Az Androidra és iPhone-ra letölthető applikáció amellett, hogy a gyors intézkedéshez szükséges pontos helymeghatározást tesz lehetővé, és

megjeleníti a mentők számára az előre feltöltött egészségügyi adatokat,

tartalmazza a felhasználóhoz legközelebb eső gyógyszertár, kórház, defibrillátor helyét, valamint része egy elsősegélynyújtó kisokos is.

Hazánkban a felnőtt lakosság 89%-a használ okostelefont, ami közel 5,3 millió embert jelent. Számukra nemcsak gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a mentőhívást, de számos egyéb kiegészítő funkcióval is bír, melyek hasznosnak bizonyulhatnak a hétköznapokban.

Csupa fontos adatot tartalmaz

Az ÉletMentő egyik nagy előnye, hogy tárolja az előre feltöltött egészségügyi adatokat, melyeket segélyhívás során a mentők rendelkezésére bocsát, így a fontos tudnivalók azonnal rendelkezésre állnak. Az app hívásai ugyanúgy „klasszikus” segélyhívások, de már a hívás fogadásakor rendelkezésre áll és a monitoron látható egy digitális adatcsomag is.

A pontos helymeghatározásnak köszönhetően hatékonyabbá válhat a beteghez való kiérkezés is, ami különösen nagy segítség abban a helyzetben, amikor a bajbajutott eszméletét veszti a segélyhívást követően.

Több hasznos, kiegészítő funkciót is tartalmaz az applikáció: POI adatbázisának köszönhetően megmutatja a felhasználóhoz legközelebb eső gyógyszertárak, kórházak, defibrillátorok elérhetőségeit, valamint része egy általános elsősegélynyújtó kisokos is. Ikonokon alapuló kialakításának köszönhetően az is tudja használni, aki nem tud beszélni, vagy nem érti a nyelvet.

Már kipróbálták, működik

Az ÉletMentő applikáció már három országban – Csehországban, Ausztriában és Szlovákiában – sikeresen működik. Csehországban már több mint 1 millióan töltötték le az alkalmazást, és több mint 40 ezer esetben adtak le segélykérést.

A felhasználói visszajelzések alapján a leggyakrabban végtagtörések, allergiás reakció, illetve szívroham esetén kértek segítséget az applikáción keresztül. Az alkalmazást a cseh Medical Information Technologies fejleszti, és a hazai változat fejlesztése során felhasználják e három ország tapasztalatait, de kifejezett cél, hogy teljesen lokalizált, a hazai igényeknek megfelelő tartalom jöhessen létre.

Az ÉletMentő applikáció az összes magyarországi mobilszolgáltató ügyfelének ingyenesen elérhető.

Borítóképünk illusztráció