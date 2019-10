Kínából kivonul a Samsung mobil, bemegy a Tesla autó

Felszámolta kínai okostelefon-gyártását a Samsung a helyi cégek egyre erősödő konkurenciája miatt. Ellenben októberben megkezdi a termelést a Tesla sanghaji üzeme.

A Samsung mai bejelentése szerint bezárta a dél-kínai Huizhou városban működő utolsó üzemét azt követően, hogy júniusban már csökkentette ott a termelést. Egy másik kínai üzemében pedig már tavaly év végén leállította az okostelefonok gyártását a dél-koreai konszern.

A Samsung piaci részesedése a kínai okostelefon-piacon az idei első negyedévben alig 1 százalékra zsugorodott

a 2013 közepi mintegy 15 százalékról a Counterpoint piackutató cég adatai szerint. A Samsung piaci részesedését elsősorban a Huawei és a Xiaomi hódították el.

A bezárt kínai üzemekben működő gyártósorokat a nemzetközi piaci igényeknek megfelelően más üzemeibe telepíti át a Samsung. A Samsung az utóbbi években elsősorban alacsony költségű régiókban, Indiában és Vietnamban bővítette gyártási kapacitását.

Startol a Tesla kínai üzeme

A terveknek megfelelően októberben kezdi meg a termelést a Tesla kétmilliárd dolláros beruházással létesült sanghaji üzeme.

A Tesla tervei szerint a sanghaji üzem az év végéig heti ezer Model 3 elektromos autó legyártásával járulna hozzá a cég idei 500 ezres gyártási célkitűzésének teljesítéséhez.

„Októberben kezdjük meg a gyártást, bár a termelési kapacitásra kitűzött cél elérése még több tényezőtől függ, egyebek között a beérkezett megrendelésektől, az újonnan felvett alkalmazottak és a beszállítói lánc teljesítményétől” – tájékoztatta a Reuters hírügynökséget egy belső forrás a cégtől.

Hivatalosan nem reagált a hírügynökség érdeklődésére a Tesla.

A sanghaji üzem az egyre éleződő amerikai-kínai kereskedelmi ellentétek és a csökkenő kínai autóeladások közepette kezdi meg termelését.

Pedig csökken az alternatív hajtású autók eladása

Augusztusban már sorban a második hónapban csökkent az elektromos autókat is magában foglaló alternatív hajtású „NEV” (New Energy Vehicles) járműkategória értékesítési volumene Kínában.

Az éves eladások az eredetileg jelzett 1,6 millió helyett a legfrissebb prognózisok szerint legfeljebb az 1,5 milliós számot érik majd el. A Tesla azonban lassuló növekedési ütemű piacon jobban teljesített konkurenseinél, az LMC Automotive piackutató cég adatai szerint az év első hét hónapjában a Model 3 sikerének köszönhetően 98 százalékkal növelte kínai eladásait.

A kínai piacba vetett bizalmukat az is mutatja, hogy új létesítmények kivitelezésébe kezdett a meglévő telephelyén, egyebek között egy akkumulátor egységeket összeszerelő üzem építésébe is. Akkumulátor technológiában jártas mérnököket toborzó álláshirdetései is a telephely gyártási profiljának bővítésére utalnak, bár a projektet a cég hivatalosan még nem jelentette be.

A Tesla Model 3 elektromos autó gyártására épülő kínai üzem kapacitása az első kivitelezési fázisban évi 250 ezer, majd a második fázisban évi 500 ezer autó lesz.

Borítókép: Shutterstock