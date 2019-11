Kevés nő dolgozik a kiberbiztonságon

A cégeknek mindössze 37%-a vezetett be konkrét kezdeményezéseket a helyzet kezelésére.

A vállalatok 45%-ánál az informatikai biztonsági részlegen dolgozó nők aránya kisebb, mint a cég többi dolgozója körében. Ennek ellenére azonban ezen szervezeteknek csak mindössze 37%-a rendelkezik olyan formális programokkal, illetve fontolgatja azok bevezetését, amelyek több nőt vonzanának a kiberbiztonsági területre – derül ki a 451 Research által a biztonsági vezetők körében végzett felmérésből.

A sokszínű munkaerőnek köszönhetően nemcsak új tehetségekkel gazdagodik a szervezet, hanem az üzleti teljesítmény is javul. A legsokszínűbb vállalatok például globális szinten 19 százalékponttal több bevételre tesznek szert az innovációból. Ebből jól látszik, hogy

a nemek közötti egyenlőség nem csak etikai kérdés, hanem az üzleti hatékonyság fontos tényezője is.

Számos különböző területen születtek már kezdeményezések a nők üzleti előrejutásának és karrierfejlesztésének segítésére, többek között a technológiák vagy a vállalkozóknak szóló képzések terén.

A sokszínűségi kezdeményezések ellenére a nők globális szinten a munkaerő mintegy 39%-át adják, és mindössze 25%-os arányban képviseltetik magukat a vezetői pozíciókban. Mivel a kiberbiztonságot, és általában véve az informatikát férfiak által uralt területnek tartják, ez a szemlélet is az egyik akadálya lehet a nők iparágba való belépésének. A Kaspersky megbízásából a 451 Research által készített „Cybersecurity through the CISO’s eyes. Perspectives on a role”, azaz „Kiberbiztonság az informatikai igazgatók szemével. Egy szerepkörrel kapcsolatos nézőpontok” című jelentés szerint az informatikai igazgatók 45%-a megerősítette, hogy a nők valóban alulreprezentáltak a részlegükön.

Talán lassú kiegyenlítődés indulhat

Ennek ellenére a szóban forgó szervezetek mindössze 37%-a vezetett már be vagy fog bevezetni olyan programot, amelynek az a célja, hogy több női munkatársat vonzzon az informatikai biztonsági részlegekre. A nők odavonzásának legnépszerűbb módja az informatikai háttérrel rendelkezők továbbképzése (80%). A válaszadók csaknem a fele úgy nyilatkozott, hogy már jelenleg is kínálnak vagy kínálni fognak nőnemű diákokat célzó gyakornoki programokat (42%), vagy készen állnak arra, hogy tovább képezzék a csekély képzettséggel vagy szakképzettséggel nem rendelkező jelölteket (40%). Az is kiderült, hogy a válaszadóknak csak 22%-a vesz fel női jelölteket a szervezeten belüli más részlegekről.

A többiek (63%) azt mondták, hogy ők kizárólag tökéletesen képzett szakembereket keresnek, nemre való tekintet nélkül. Mivel azonban az informatikai igazgatók 70%-a számára nehézséget jelent a különféle területeken jártas, szakképzett informatikai biztonsági szakemberek felvétele, más módot kell találniuk a hiányzó tehetségek pótlására.

A kutatás azt is kimutatta, hogy az informatikai biztonsági vezetők között nagyobb számban találhatók férfiak, mint nők. A pozícióban eltöltött idő azonban arra enged következtetni, hogy a biztonsági vezetői szerepkörben dolgozó nők száma növekszik: a nőnemű válaszadók 20%-a az elmúlt két évben került informatikai biztonsági vezetői pozícióba, ami kétszerese a hasonló helyzetben levő férfiak számának (10%).

A Kaspersky elkötelezetten törekszik arra, hogy a nőket a kiberbiztonsági iparágban való munkavállalásra ösztönözze, és küzd a nemi előítéletek ellen. Ennek jegyében több kezdeményezést is útjára indított, többek között létrehozott egy Women in Cybersecurity elnevezésű online közösséget, amelynek a célja a kiberbiztonsági iparágba újonnan belépő és a már ott dolgozó nők karrierjének előmozdítása és fejlesztése. A Girls in Tech nonprofit szervezettel is partnerségre lépett, és támogatja a nők által alapított startupok számára kiírt AMPLIFY versenyt, ahol a nyertesek indulótőke-finanszírozást szerezhetnek vállalkozásuknak. A cég az Egyesült Államokban és Európában is rendszeresen szervez CyberStarts eseményeket, amelyek a kiberbiztonsági szakemberek következő generációjának kinevelését szolgálják. Az események egyik fő témája az, hogy milyen intézkedésekkel lehetne csökkenteni a nemek közötti egyenlőtlenséget a kiberbiztonság területén.

