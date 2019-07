Kémszoftver, amivel észrevétlenül követnek exek és zaklatók

Mint az erőszakos cselekmények többségében, ennek is leginkább nők az áldozatai. A programfajta neve: „stalkerware”.

Számos olyan okostelefonos alkalmazás érhető el, amelyiket valakinek a mobiljára telepítve gyakorlatilag korlátlanul lehet turkálni a gyanútlan személy magánéletében: merre megy, mit vásárol, mit fészbukol, kivel beszél, levelez és mit, mennyi ideig és így tovább.

Ráadásul a stalkerware gyakran a vírusirtók számára teljesen rendjén való programnak tűnik, mert például szülői felügyeleti szoftverként árusítják. Vagy üzenetben küldik el, s a levélben található linkre kattintva már fel is települ a készülékre.

Az MIT Technology Review cikke egy bizonyos Anna (álnév) történetét részletezi, aki életét féltve még 2016-ban szökött el mind erőszakosabbá váló kapcsolatából. Évekig állt ilyen megfigyelés alatt.

Az exem „végig tudta, hogy hol voltam, kivel váltottam e-mailt, szöveges üzenetet, mit posztoltam a közösségi oldalakon”.

Egyáltalán nem elszigetelt, egyedi jelenségről, hanem mindennapi valóságról van szó.

Nagyon kevés tanulmányt publikáltak a stalkerware-ről. A Cornell Egyetem kutatói által még tavaly októberben megjelent közlemény tucatnyi stalkerware-re hívta fel a figyelmet. A szerzők arra figyelmeztetnek, hogy a programok többsége úgymond „kettős felhasználású”, mivel gyermekbiztonsági, vagy lopásgátló eszközöknek mutatják magukat. Netán azok is, csak nem arra használják némelyiket.

Tavaly a Kaspersky biztonsági cég 58 000 stalkerware-re bukkant és távolított el, de ez az adat nyilván csak a jéghegy csúcsát jelzi. Számos ilyen alkalmazás letölthető a Google Play Áruházából és az Apple App Store-ból.

Egy szaúd-kormányzati weboldal által üzemeltetett okostelefonos applikáció, az Absher például lehetővé teszi a szaúd-arábiai férfiaknak, hogy nyomon kövessék és ellenőrizzék a nők mozgását.

Bár a két internetes óriásvállalat, a Google és az Apple sokat hangsúlyoztatott elvei közé tartoznak az emberi szabadság, a nemi egyenlőség magasztos értékei, azért az Absher app is beszerezhető a Google Play áruházból és az Apple iTunesról: milliók töltötték le.

A szoftver segítségével a „gyámok” automatizált figyelmeztető üzeneteket kapnak, ha a nők nem kívánatos területekre próbálnak lépni.

Ha nem is található meg az összes ilyen alkalmazás a nagy netes áruházakban, egy gyors guglizással képzettség és szakértelem nélkül bárki fellelheti a számára kívánatos kémprogramot. Némelyiket még reklámozzák is, mint az alábbi, nemrég törölt appot.

What the actual fuck @Twitter seriously you’re promoting this kind of app? Do you not understand the kind of damage apps like these can do? pic.twitter.com/n7q0OKElOX

— Ducky (@steveduckworth) 2019. július 2.