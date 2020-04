Jeles informatikaérettségiért ECDL-bizonyítványt ad a Neumann Társaság

Az emelt-, vagy középszintű informatikai érettségi vizsgát jelesre teljesítők további vizsga nélkül igényelhetnek ECDL-bizonyítványt. Regisztrációjukat követően a bizonyítványt elektronikus úton kapják meg, még a postára sem kell elmenniük.

Az oktatásért felelős minisztérium és az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL) hazai képzését felügyelő Neumann Társaság korábbi megállapodása értelmében a középszintű és emelt szintű informatika érettségi vizsgát jeles érdemjegyre teljesítők számára

további vizsga letétele nélkül biztosítja az ECDL-bizonyítványt.

A digitális kompetenciákat igazoló ECDL előnye, hogy nemzetközileg több mint 150 országban elfogadják, a bizonyítvány megléte pedig számos hazai felsőoktatási intézményben mentességet biztosít az informatika alapképzés óráin való részvételtől, illetve sok munkakör betöltéséhez is alapfeltételnek számítanak a benne foglalt ismeretek.

Ez azt jelenti, hogy a jelesre érettségizők a ECDL-képzés hétmodulos (számítógépes alapismeretek, online alapismeretek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, prezentáció, IT biztonság) Standard vizsgája alól mentességet kapnak az ECDL-bizonyítvány igénylésekor. A magasabb szintű digitális készségeket biztosító ECDL-vizsgamodulokból (például az Advanced szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés és prezentációkészítés) a jeles érettségit teljesítőknek is szükséges különálló vizsgát tenniük.

Az ECDL Standard bizonyítványt a jelesre érettségizők a vizsgaeredmény kézhezvételét követően kaphatják meg,

ha kitöltik a Neumann Társaság letölthető regisztrációs lapját, amelyet aláírva az érettségi bizonyítvány vagy törzslapkivonat képével együtt e-mailben elküldik azt a [email protected] címre.

Mivel 2020 februárjától – az aktuális koronavírus-helyzettől függetlenül – a Neumann Társaság bevezette az elektronikus ECDL-bizonyítványt, így az online regisztrációt követően néhány napon belül e-mailben kapják meg az elektronikusan hitelesített, időbélyegzővel ellátott e-bizonyítványt, amelyet a Neumann Társaság honlapján elérhető fiókjukból a későbbiekben is bármikor és bárhonnan elérhetnek.

A koronavírus-vészhelyzet nyomán a Neumann Társaság április közepétől az online vizsgázást is lehetővé tette az ECDL-képzésben résztvevő több ezer ember számára. A járvány első napjaiban csatlakozott a Digitális Jólét Program Digitális Összefogás akciójához is, amelynek keretében egyéb módszerekkel is segíti a lakosságot a koronavírus-fertőzés alatt.

A tanárok számára a társaság távoktatásban használható ötleteket tartalmazó digitális tananyagot kínál: ezt a járvány alatt másfélszer annyian töltötték le, mint a hétköznapokban. A társaság összes digitális segédanyaga ezen a linken érhető el, közülük a jelen helyzetben az ingyenesen letölthető kiberbiztonsági tananyagot érdemes átolvasnia egy tipikus felhasználónak, mivel a koronavírus-pánik nyomán az interneten is egyre gyakoribbak a csaló e-mailek és álhírek.

További fontos információk

a jeles érettségivel kiváltható ECDL-vizsgáról

Az online vizsgákat szervező vizsgaközpontok listája

Az elektronikus ECDL-bizonyítványról részletesen

Borítóképünk illusztráció