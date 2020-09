Ismét zseniálisan bevitte a bozótosba a népet Elon Musk

Hihetetlen ötletek terjedtek el és példátlan várakozás előzte meg a Tesla Battery Dayt. Hogy csak a legfontosabbakat említsük: a befektetők fejében és az újságok címeiben olyan várakozások keringtek, mint az

Ezekből aztán egészen konkrétan nem lett semmi.

Lehet persze érteni a helyzetet. Két éve, mikor gyengélkedett a Tesla árfolyama, Musk közzétette, hogy kivezeti a tőzsdéről, felvásárolja magánemberként a Teslát: erre aztán megugrott az árfolyam. Mikor kiderült, hogy valójában esze ágában nincs felvásárolni a céget, az amerikai tőzsdefelügyelet 20 millió dollárra büntette, s kitiltotta a Tesla igazgatósági elnöki székéből.

Mostanság megint bajban a Tesla árfolyama, az augusztusig tartó páratlan emelkedés után zuhanórepülésbe ment át. Musk erre két hete bedobta sokat sejtető, de semmit sem ígérő posztját:

Many exciting things will be unveiled on Battery Day 9/22 ⚡️

— Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2020