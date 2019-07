Ilyen még nem volt: átlátszó tévé és öntapadós képernyő

Magyarországon is elérhetőek az átlátszó OLED-kijelzők és a szinte teljesen áttetsző, felragasztható LED-fóliák. Ezek bármilyen teret vagy felületet futurisztikus digitális környezetté alakítanak.

Az LG új kijelzőmegoldásai első ránézésre inkább tűnnek sci-finek, mint kézzelfogható valóságnak: az átlátszó OLED képernyők mögött minden tárgy látható marad, az üvegfelületekre ragasztható LED-fóliával pedig akár egész irodaházak alakíthatók digitális kijelzőfelületté.

Nem a Star Warsból kölcsönözték

Az LG átlátszó OLED (Transparent OLED, röviden T-OLED) kijelzői teljesen új lehetőségeket kínálnak a professzionális megjelenítők piacán. Önálló fénykibocsátásra képes pixeleivel az OLED a jelenleg elérhető, maximum 10 százalékban áttetsző LCD-kijelzőhöz képest több mint háromszoros, 38 százalékos átlátszóságot kínál a technológiára jellemző végtelen kontrasztarány és tökéletesen élénk színek mellett.

Más hasonló kijelzőkkel ellentétben a T-OLED nem a fehéret, hanem a feketét használja az áttetszőség háttérszíneként, így szinte alig észrevehető saját környezetében. Mindez számtalan futurisztikus tartalommegjelenítési módszert tesz lehetővé: kijelzők mögött művészien elhelyezett termékek a kiterjesztett valóság érzetét keltik, és interaktív virtuális közeget teremtenek.

Az átlátszó OLED kijelzők telepítése gyors és könnyű: a kevesebb mint 14 kg súlyú készülékek kétféle — önálló és Open Frame kivitelben léteznek. A nyitott keretmegoldás azt jelenti, hogy a külön-külön is használható, 55 hüvelykes üveglap-szerű kijelzők az egyedi igényeknek megfelelően csempeként kapcsolhatók egymáshoz.

Képernyő? Tessék, ragassza fel!

A gyártó színezett, átlátszó LED-fóliája bármilyen méretű és formájú üvegfelületen használható, és szinte varázsütésre digitális kijelzővé változtatja a hétköznapi ablakokat és üvegfalakat — akár egy irodaház teljes külső burkolatát is (borítóképünkön).

A fólia magas szintű átlátszósága nem csak azt jelenti, hogy a mögötte elhelyezett tárgyak a megjelenített tartalom mögött is tökéletesen láthatók, hanem azt is, hogy a kijelző teljesen átengedi a fényt. A fólián a tartalom 1,7 millió színárnyalatban jelenik meg, a fényerő pedig beltéri és éjszakai módra is állítható.

A maximum 73 százalékban átlátszó filmréteg használaton kívüli állapotban észrevehetetlen az üvegfelületen, amely a rásimított fólia ellenére is megtartja eredeti tulajdonságait. A 24 mm-es pixeltávolságú kijelzőréteg maga öntapadós, de könnyedén eltávolítható bármilyen felületről anélkül, hogy ragasztónyomot hagyna maga után.

Borítókép: LG